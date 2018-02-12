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Победители альтернативных ОИ соревнований получат от 1,7 до 4 млн рублей

Спорт
12 февраля, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в РФ альтернативных соревнований для спортсменов, не приглашенных на Игры

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Волонтер Хон Хе Лин с олимпийским флагом на церемонии открытия Игр-2018

Волонтер Хон Хе Лин с олимпийским флагом на церемонии открытия Игр-2018

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Правительство установило размер денежного вознаграждения за призовые места участникам Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, по которым российские спортсмены не допущены к участию в XXIII Олимпийских зимних играх и XII Паралимпийских зимних играх, от 1,7 млн до 4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Установлен размер денежного вознаграждения спортсменам (в размере) 4 млн рублей - за золотую медаль, 2,5 млн рублей - за серебряную медаль, 1,7 млн рублей - за бронзовую медаль", - говорится в сообщении.

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Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в РФ альтернативных соревнований для отечественных спортсменов, не получивших приглашение на Олимпиаду в Пхёнчхане.

Игры будут проводится по таким видам спорта как биатлон, лыжные гонки, бобслей, конькобежный спорт, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по дисциплинам хоккей-следж, лыжные гонки и биатлон и спорт слепых по дисциплинам лыжные гонки и биатлон.

Также решением правительства установлено, что размер денежного вознаграждения личным тренерам, обеспечившим подготовку спортсменов - победителей и призеров открытых Всероссийских спортивных соревнований по этим видам спорта, будет определяться в порядке, утверждаемом Минспортом и Минфином совместно с Олимпийским комитетом России, Паралимпийским комитетом России.

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