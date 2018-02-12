Легкоатлетка Прокопенко намерена повторить личный рекорд на ЧМ в Бирмингеме

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская легкоатлетка Виктория Прокопенко, выступающая в тройном прыжке, нацелена повторить личный рекорд (14,28 м) на чемпионате мира в помещении, который пройдет в начале марта в британском Бирмингеме. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Прокопенко получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) визовые приглашения для оформления въездных документов для участия в международных соревнованиях. Чемпионат мира в помещении пройдет с 1 по 4 марта.

"Перед чемпионатом мира все по плану, сейчас будем немного загружаться и готовиться уже к этому турниру. Я настроена очень решительно, настроена хорошо прыгнуть там. Надеюсь, что там будет хорошая конкуренция, а я прыгну еще раз по личному рекорду", - сказала она.

"Приходится делать за свой счет срочную визу. Я буду подавать документы 20 февраля, и мне обещали, что сделают за несколько дней. Наши сопровождающие едут за свой счет, я надеюсь, что поедет мой тренер, потому что без него ехать тяжеловато, с ним я буду увереннее себя чувствовать", - добавила Прокопенко.

В понедельник Прокопенко стала победительницей чемпионата России в помещении, в лучшей попытке показав результат 14,25 м.

"Показанный результат я оцениваю как хороший, потому что только позавчера я вернулась с соревнований в Мадриде, была усталость небольшая. Меня радует, что я прыгаю стабильно за 14 метров", - сказала спортсменка.