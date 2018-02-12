Россиянка Аввакумова может приостановить карьеру в прыжках на лыжах после Олимпиады-2018

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Российская спортсменка Ирина Аввакумова, ставшая четвертой в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпийских играх в Пхёнчхане, не исключает, что возьмет паузу в карьере после окончания сезона. Об этом она рассказала журналистам по завершении соревнований.

Для 26-летней Аввакумовой нынешние Игры стали вторыми в карьере. На Олимпиаде в Сочи она заняла 16-е место.

"Посмотрю по состоянию здоровья, может сделаю перерыв небольшой, может закончу, может не буду заканчивать. Еще не знаю, пока еще не решила и не обсуждала это с тренерами. Со здоровьем все хорошо, просто у нас психологически тяжелый вид спорта, от него надо отдыхать", - считает Аввакумова.

При этом спортсменка отметила, что не теряет надежды в будущем потеснить с пьедестала нынешних лидеров. "Еще не то время, пускай еще порадуются, где-то пару лет, а потом я приду им на смену", - сказала она.

Говоря о соревнованиях в Пхёнчхане, спортсменка отметила, что погода внесла коррективы в распределение призовых мест.

"У трех первых девочек был встречный ветер, а у меня был попутный, этих 5-6 метров и не хватило, - считает Аввакумова. - Я нормальный и адекватный спортсмен, поэтому я рассчитывала на тройку. Для меня программой минимум было попадание в первую шестерку, максимум - в тройку".