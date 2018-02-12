Медведев поздравил российских фигуристов с серебром Олимпиады

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских спортсменов с серебряными медалями XXIII Олимпийских зимних игр в командных соревнованиях по фигурному катанию. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте правительства.

"С первых дней соревнований ваши яркие выступления стали одним из главных спортивных событий. Миллионы болельщиков с волнением следили за вами, восхищались вашим мастерством. А главное - искренне желали вам одержать победу", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что фигуристы смогли добиться впечатляющего результата благодаря высокому уровню подготовки, сплоченности и командному духу.

Командный турнир по фигурному катанию завершился в понедельник, олимпийские атлеты из России заняли второе место. Победителем стала сборная Канады, бронзовые медали завоевали американцы. Команду олимпийских атлетов из России представляли Екатерина Боброва (капитан команды) и Дмитрий Соловьев (танцы на льду), Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт (спортивные пары), Алина Загитова, Евгения Медведева, Михаил Коляда (одиночное катание).

Из-за отстранения Олимпийского комитета России россияне выступают на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом. Олимпиада-2018 завершится 25 февраля.