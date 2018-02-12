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Легкоатлетка Конева планирует набрать оптимальную форму к лету текущего года

Спорт
12 февраля, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, февраля. /ТАСС

В понедельник Конева стала серебряным призером чемпионата России в помещении, показав результат 14,05 метра

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Екатерина Конева

Екатерина Конева

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Победительница зимнего чемпионата мира - 2014 в тройном прыжке Екатерина Конева, в июле 2017 года вернувшаяся в спорт после рождения ребенка, намерена набрать оптимальные кондиции к лету. Об этом она заявила журналистам.

В понедельник Конева стала серебряным призером чемпионата России в помещении, показав результат 14,05 метра. Победительницей соревнований в легкоатлетическом манеже ЦСКА стала Виктория Прокопенко (14,25), третье место заняла Наталья Евдокимова (13,88).

"После рождения ребенка возвращаться в большой спорт всегда тяжело как физически, так и психологически. Я еще не способна прыгать далеко, нужно набирать форму. Надеюсь, что к лету сделаю это и буду летать далеко", - заявила Конева.

Конева является также победительницей зимнего чемпионата Европы - 2015 в Праге. В ее активе есть серебряные медали летнего чемпионата мира 2013 года в Москве и ЧЕ-2014 в Цюрихе.

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