Плей-офф Лиги чемпионов стартует матчами в Турине и Базеле

ТАСС, 13 февраля. Весенняя часть клубных футбольных турниров стартует во вторник двумя матчами 1/8 финала Лиги чемпионов. Итальянский "Ювентус" примет английский "Тоттенхэм", а лидер английской премьер-лиги "Манчестер Сити" отправится в гости к швейцарскому "Базелю".

"Ювентус" и "Базель" заняли вторые места в своих квартетах по итогам группового этапа, поэтому команды начнут двухматчевые противостояния домашними играми.

Туринцы занимают второе место в чемпионате Италии, испытывая серьезную конкуренцию со стороны лидера "Наполи", однако в последний раз "Ювентус" терял очки в чемпионате 9 декабря, сыграв вничью с "Интером" (0:0), после чего добился восьми побед подряд с общим счетом 20:1. Пропускали туринцы в последний раз 30 декабря в матче с "Вероной" (3:1), а многолетний вратарь и лидер команды Джанлуиджи Буффон в пятницу сыграл свой 500-й матч за клуб в национальном первенстве. Являясь самым результативным коллективом итальянского чемпионата (61 гол в 24 турах), "Ювентус" не блещет результативностью в нынешнем розыгрыше еврокубков (семь мячей в шести играх). С учетом того, что предстоящую игру может пропустить аргентинский форвард Пауло Дибала, главной ударной силой туринцев в нападении команды должен стать его соотечественник Гонсало Игуаин, который забил шесть мячей в четырех последних играх клуба.

Если "Ювентус" является самым титулованным клубом Италии и двукратным победителем Лиги чемпионов, то "Тоттенхэм" не является регулярным участником главного еврокубкового турнира. Однако на групповой стадии английская команда смогла опередить дортмундскую "Боруссию" и обладателя трофея двух последних сезонов мадридский "Реал".

В чемпионате Англии команда не знает поражений с 16 декабря. В последних девяти встречах лондонцы добились шести побед и с 52 очками вплотную приблизились к идущему третьим "Ливерпулю" (54). Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино имеет в своем распоряжении лучшего бомбардира английской премьер-лиги Гарри Кейна (23 гола в 26 матчах), на счету которого также 6 точных ударов в 5 матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Именно Кейн принес команде победу в субботнем дерби северного Лондона с "Арсеналом" (1:0).

Матч "Ювентус" - "Тоттенхэм" пройдет на арене "Альянц-Стэдиум" в Турине, начало - 22:45 мск. Главный арбитр встречи - немец Феликс Брых.

"Манчестер Сити" на пути к историческому успеху

"Базель" - многократный чемпион Швейцарии, который, однако, редко борется за титулы в Европе. Победа над "Манчестер Юнайтед" позволила швейцарцам опередить российский ЦСКА и португальскую "Бенфику" на групповом этапе турнира, но рассчитывать на успех в двухматчевой серии против другой манчестерской команды - "Манчестер Сити" - подопечным Рафаэля Вики будет трудно. В национальном первенстве "Базель" идет вторым, в последнем обыграл "Тун" со счетом 2:0, а голом отметился лучший бомбардир команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Димитри Оберлен - четыре точных удара в шести играх.

"Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы опережает ближайшего конкурента в чемпионате Англии на 16 очков. В 27 турах премьер-лиги команда потерпела всего одно поражение, правда, произошло это не так давно - 14 января в игре с "Ливерпулем" (3:4). Всего же команда добилась 23 побед, забив 79 голов.

Ударно проводят текущий сезон лидеры "Манчестер Сити" бельгиец Кевин де Брюйне и аргентинец Серхио Агуэро, которые внесли свой вклад в субботний разгром "Лестера" со счётом 5:1. Агуэро оформил покер, а де Брюйне отдал три голевые передачи. "Манчестер Сити" ни разу в своей истории не проходил дальше полуфинала Лиги чемпионов, и нынешняя команда, наверняка, захочет добиться исторического успеха.

Матч "Базель" - "Манчестер Сити" пройдет на стадионе "Санкт-Якоб Парк", начало - 22:45 мск. Главный судья - Йонас Эрикссон из Швеции.

Ответные матчи в обеих парах пройдут 7 марта в Лондоне и Манчестере соответственно.