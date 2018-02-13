ЦСКА проведет первый официальный матч российских клубов в 2018 году против "Црвены Звезды"

ТАСС, 13 февраля. ЦСКА сыграет во вторник в гостях с сербской "Црвеной Звездой" в первом матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы. Армейцы первыми из российских клубов проведут официальный матч в нынешнем году.

ЦСКА продолжает борьбу в Лиге Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов, где московский клуб начинал нынешний еврокубковый сезон. Опередить английский "Манчестер Юнайтед" и швейцарский "Базель" подопечные Виктора Гончаренко не сумели, зато две победы над португальской "Бенфикой" позволили ЦСКА продлить сезон в Европе.

"Црвена Звезда" проводит лучший еврокубковый сезон за 27 лет - с тех пор, как белградская команда выиграла в 1991 году Кубок обладателей кубков. С тех пор лишь трижды "Црвена Звезда" сумела добраться до группового турнира Кубка УЕФА / Лиги Европы, однако преодолеть эту стадию удалось лишь на сей раз. В группе H "Црвена Звезда" заняла второе место, уступив лишь английскому "Арсеналу" из Лондона, но опередив немецкий "Кельн" и белорусский БАТЭ.

Чтобы набрать в группе 9 очков, сербской команде было достаточно забить лишь три мяча, авторами которых стали Неманья Радонич, Ричмонд Боакье и Славолюб Срнич. При этом едва ли не самые сложные встречи в еврокубковом сезоне футболисты из Белграда провели в стыковых матчах Лиги Европы, не пустив в групповую стадию российский "Краснодар". Уступив в гостях со счетом 2:3, на своем поле "Црвена Звезда" обыграла кубанцев со счетом 2:1 и пробилась в следующую стадию благодаря большему количеству голов, забитых в гостях.

"Црвена Звезда" 19 раз выиграла чемпионат Югославии, пять - Сербии и Черногории, однако чемпионом Сербии стала лишь трижды. Завоевав титул в 2016 году под руководством Миодрага Божовича, "Звезда" в прошлом сезоне уступила его традиционным соперникам из "Партизана". Однако в нынешнем турнире "Црвена Звезда" вновь лидирует, опережая после 22 туров "Партизан" на девять очков.

В числе лучших бомбардиров чемпионата Сербии - Александар Пешич (17 мячей) и ганец Боакье (15), которые забили более половины всех мячей команды.

Матч пройдет при зрителях

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в начале января наказал "Црвену Звезду" за расистское и дискриминационное поведение болельщиков на матче группового этапа турнира с БАТЭ (0:0), который прошел в Борисове 23 ноября прошлого года. Белградский клуб был обязан провести ближайший домашний еврокубковый матч без зрителей. 5 февраля "Црвена Звезда" объявила, что УЕФА удовлетворил апелляцию сербского клуба на данное решение.

По словам директора сербского клуба Звездана Терзича, на матче ожидается аншлаг, хотя ЦСКА запросил лишь 1200 билетов для своих болельщиков. Коммерческий директор армейцев Андрей Зарубьян заявил ТАСС, что ситуация с допуском фанатов на матч ударила в большей степени по московскому клубу, потому что за столь короткое время болельщики ЦСКА не смогли бы изменить свои планы.

Билеты на встречу продаются в кассах стадиона, за день до матча почти все места были выкуплены. При этом традиционно болельщики "Црвены Звезды" имеют теплые отношения с фанатами московского "Спартака" - принципиальным соперником столичного ЦСКА. Это говорит о принципиальности встречи Лиги Европы, о чем знают оба клуба и УЕФА. На игру между ЦСКА и "Црвеной Звездой" прилетели даже несколько болельщиков "Спартака".

Неделю назад Терзич сообщил ТАСС, что белградский клуб не будет специально повышать меры безопасности, потому что российские и сербские народы - "братские". Но, по его словам, на матче будут приняты все необходимые меры безопасности. В УЕФА рассказали, что организация вместе с "Црвеной Звездой" будет внимательно следить за отношениями болельщиков на территории стадиона.

"ЦСКА на 100% готов к матчу"

ЦСКА в матче с "Црвеной Звездой" не помогут восстанавливающиеся от травм защитники Алексей Березуцкий и Георгий Щенников, а также нападающий Тимур Жамалетдинов. Восстановился от повреждения Георги Миланов, который отметил, что он чувствует себя очень хорошо. Также в расположение армейцев вернулся арендованный у "Лестера" Ахмед Муса, который, по словам главного тренера команды Виктора Гончаренко, уже вспомнил свою манеру игры за ЦСКА и эффективен.

На пресс-конференции тренер рассказал, что ЦСКА готов на 100 процентов, учитывая тренировочный режим, который был на сборах, но официальные матчи - совсем другие. "Глядя на нагрузки, чувствуем себя хорошо. "Црвена Звезда" имеет свой стиль, домашний стадион с хорошей поддержкой болельщиков, знают, как атаковать и обороняться", - подчеркнул Гончаренко.

Визави тренера российского клуба из "Црвены Звезды" Владан Милоевич назвал ЦСКА фаворитом встречи. "Никому не нужно представлять ЦСКА, ведь это команда, которая попала в турнир после группового этапа Лиги чемпионов. Не люблю говорить о фаворитах, но, если нужно сделать выбор, я бы сказал, что это ЦСКА. Наша же команда может только гарантировать, что полностью выложится на поле", - заявил специалист.

Полузащитник сербской команды Бранко Йовичич считает, что ЦСКА является топ-клубом Европы. По его мнению, армейцы уже много лет находятся на вершине российского и европейского футбола. "Мы готовы к матчу, сделаем все возможное, чтобы сыграть с ЦСКА на равных. Завтра на стадионе будет фантастическая атмосфера и великолепный футбол", - заявил игрок.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы пройдет на "ВЭБ-Арене" в Москве 21 февраля.