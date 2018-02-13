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Шарапова считает, что уступила в первом круге турнира в Дохе из-за пассивности

Спорт
13 февраля, 2:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Россиянка проиграла румынке Монике Никулеску в трех сетах

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ТАСС, 13 февраля. Пассивность после первого сета стала причиной поражения россиянки Марии Шараповой от румынки Моники Никулеску в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе. Такое мнение выразила Шарапова, чьи слова приводит пресс-служба WTA.

Никулеску победила россиянку в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

"Я думала, что хорошо показала себя в первом сете, я выигрывала больше розыгрышей, но это не то, как я хотела бы провести встречу, - сказала Шарапова. - Физически я чувствовала себя хорошо, но затем я стала слишком пассивной и совершала много ошибок".

Россиянка выступала на турнире в Дохе, получив wild card (специальное приглашение) от организаторов. Спортсменка дважды становились победительницей турнира (2005, 2008). На предыдущем для себя турнире - Открытом чемпионате Австралии - Шарапова выбыла на стадии третьего круга, проиграв немке Ангелик Кербер (1:6, 3:6).

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