Шарапова считает, что уступила в первом круге турнира в Дохе из-за пассивности

ТАСС, 13 февраля. Пассивность после первого сета стала причиной поражения россиянки Марии Шараповой от румынки Моники Никулеску в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе. Такое мнение выразила Шарапова, чьи слова приводит пресс-служба WTA.

Никулеску победила россиянку в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

"Я думала, что хорошо показала себя в первом сете, я выигрывала больше розыгрышей, но это не то, как я хотела бы провести встречу, - сказала Шарапова. - Физически я чувствовала себя хорошо, но затем я стала слишком пассивной и совершала много ошибок".

Россиянка выступала на турнире в Дохе, получив wild card (специальное приглашение) от организаторов. Спортсменка дважды становились победительницей турнира (2005, 2008). На предыдущем для себя турнире - Открытом чемпионате Австралии - Шарапова выбыла на стадии третьего круга, проиграв немке Ангелик Кербер (1:6, 3:6).