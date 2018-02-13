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ЦСКА подарил бывшему полузащитнику команды Тошичу футболку с числом матчей за клуб

Спорт
13 февраля, 4:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

Серб выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, проведя 241 матч и забив 47 мячей

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ТАСС, 13 февраля. Московский футбольный клуб ЦСКА подарил бывшему полузащитнику команды сербу Зорану Тошичу сувенирную футболку с числом сыгранных за клуб матчей. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс- службу ЦСКА.

"Нет, это не трансфер. Вечером в гостиницу к команде заехал Зоран Тошич. Мы подарили ему небольшой сувенир - футболку с количеством матчей за ЦСКА, рады встрече, Зоран", - говорится в сообщении.

Серб выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, проведя 241 матч и забив 47 мячей. В составе армейцев Тошич стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Футболист также выступал за сербские "Пролетер" (2004-06), "Банат" (2006-07), "Партизан" (2007-09), английский "Манчестер Юнайтед" (2009-10).

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