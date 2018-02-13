Японский шорт-трекист Сайто выселен из Олимпийской деревни после проваленного допинг-теста

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Японец Кэй Сайто, который выступает в составе национальной сборной по шорт-треку, выселен из Олимпийской деревни и отстранен от Игр-2018 за проваленный допинг-тест. Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

В допинг-пробе 21-летнего спортсмена, который был заявлен в качестве резервиста в состав японской команды на мужскую эстафету на 5000 м, было найдено запрещенное вещество ацетазоламид. CAS после рассмотрения заявления со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) постановил, что Сайто принимал вещество добровольно, в связи с чем на него наложено временное отстранение, которое распространяется на Олимпиаду и на другие соревнования под эгидой ISU.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане завершатся 25 февраля.