Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.02:
$ 58.02
€ 71.25
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американская сноубордистка Хлоя Ким стала олимпийской чемпионкой в дисциплине хаф-пайп

Спорт
13 февраля, 5:29 дата обновления: 13 февраля, 5:54 UTC+3

Второе место заняла китаянка Лю Цзяюй, третье - американка Ариэль Голд

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хлоя Ким

Хлоя Ким

© AP/Gregory Bull

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Американская сноубордистка Хлоя Ким завоевала золотую медаль Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в дисциплине хаф-пайп. В лучшей из своих трех попыток 17-летняя спортсменка показала результат 98,25 балла.

Второе место заняла китаянка Лю Цзяюй (89,75), третье - американка Ариэль Голд (85,75). Представительницы команды олимпийских атлетов из России не были заявлены для выступления в данной дисциплине.

Американские сноубордисты завоевали три золота в трех прошедших на данный момент видах. Ранее 17-летний Редмонд Джерард и 27-летняя Джейми Андерсон первенствовали в мужском и женском слоупстайле. Всего в активе сборной США шесть медалей на текущей Олимпиаде (три золотых, одно серебро и две бронзы).

Ким является четырехкратной победительницей Всемирных зимних экстремальных игр (Х Games), а также двукратной чемпионкой зимних Юношеских олимпийских игр. Олимпиада в Пхёнчхане стала дебютной для Ким на взрослом уровне.

Смотрите также

Сноубордистка Федорова считает, что могла выступить лучше в слоупстайле на ОИ

Сноубордистка Андерсон из США стала двукратной олимпийской чемпионкой в слоупстайле

Американский сноубордист Редмонд Джерард завоевал золото Олимпиады в слоупстайле

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
2
Любовь и лед. Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к Олимпиаде
3
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
4
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
5
СМИ: глава МИД Нидерландов неправильно интерпретировал слова Путина
6
Белый дом рассказал о содержании телефонного разговора Трампа и Путина
7
Долгожданное возвращение Lada на Кубу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама