Американская сноубордистка Хлоя Ким стала олимпийской чемпионкой в дисциплине хаф-пайп

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Американская сноубордистка Хлоя Ким завоевала золотую медаль Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в дисциплине хаф-пайп. В лучшей из своих трех попыток 17-летняя спортсменка показала результат 98,25 балла.

Второе место заняла китаянка Лю Цзяюй (89,75), третье - американка Ариэль Голд (85,75). Представительницы команды олимпийских атлетов из России не были заявлены для выступления в данной дисциплине.

Американские сноубордисты завоевали три золота в трех прошедших на данный момент видах. Ранее 17-летний Редмонд Джерард и 27-летняя Джейми Андерсон первенствовали в мужском и женском слоупстайле. Всего в активе сборной США шесть медалей на текущей Олимпиаде (три золотых, одно серебро и две бронзы).

Ким является четырехкратной победительницей Всемирных зимних экстремальных игр (Х Games), а также двукратной чемпионкой зимних Юношеских олимпийских игр. Олимпиада в Пхёнчхане стала дебютной для Ким на взрослом уровне.