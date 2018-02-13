Тренер: керлингисты Брызгалова и Крушельницкий реализовали мечту, завоевав медаль ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий реализовали мечту, завоевав медаль на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Юрий Шулико.

Во вторник Брызгалова и Крушельницкий обыграли норвежцев со счетом 8:4 в матче за бронзу в дисциплине дабл-микст. Эта медаль стала первой на Олимпиадах в истории российского керлинга.

"Это огромный успех, - сказал Шулико. - Я почти 27 лет назад взял в руки камень и стал игроком и тренером, и мне в хороших снах снилась олимпийская медаль. Наша мечта осуществилась и осуществилась в непростых условиях. У нас не было запаса игроков в отличие от остальных стран, и для олимпийской дисциплины пришлось готовить юниоров, мы справились с этим".

Шулико также отметил, что несмотря на большой успех, у российской команды был шанс побороться за золотые медали.

"Мы вчера упустили победу и, видимо, не случайно. Соперник тоже был достоин победы, это действующие чемпионы мира. Могли бороться и за большее, но сложилось все как сложилось", - добавил собеседник агентства.