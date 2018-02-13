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Брызгалова и Крушельницкий испытывают двойственные чувства после завоевания бронзы ОИ

Спорт
13 февраля, 6:16 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 13, февраля. /ТАСС

Александр Крушельницкий отметил, что россияне начали турнир расслабленно, но по ходу соревнований набирали кондиции

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Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий испытывают двойственные чувства после завоевания бронзы Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в дисциплине дабл- микст. Об этом спортсмены рассказали журналистам

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Во вторник россияне со счетом 8:4 победили команду Норвегии в матче за третье место на Олимпийских играх.

"Сегодня нам помогло то, что мы муж и жена - вместе смогли пережить вчерашнее поражение в полуфинале от норвежцев и смогли выйти на сегодняшний матч одним целым. Мы знали, что можем выиграть медали, пусть это бронза, но для нас она очень важна", - сказала Брызгалова.

"Мы расслабленно начали турнир, но по его ходу набирали кондиции. Матч за третье место можно назвать одним из лучших в карьере. Чувствую, что выложился полностью. Ощущения двойственные - с одной стороны рады бронзе, с другой - очень обидно, что не получилось выиграть медаль более высокого достоинства", - сказал Крушельницкий.

Финал турнира, в котором встретятся сборные Канады и Швейцарии, состоится позже во вторник. Соревнования среди смешанных пар в керлинге впервые представлены на Олимпийских играх. По решению Международного олимпийского комитета россияне выступают на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.

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