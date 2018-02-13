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Вручение Нобелевской премии мира главе МОК Баху пока не обсуждается

Спорт
13 февраля, 6:18 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 13, февраля. /ТАСС

Глава комиссии спортсменов МОК бывшая хоккеистка Анджела Руджеро, в свою очередь, высказалась за то, чтобы Нобелевской премии мира удостоилась объединенная женская команда Кореи по хоккею

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Глава МОК Томас Бах

Глава МОК Томас Бах

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Вручение Нобелевской премии мира главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху официально пока не обсуждается. Об этом на пресс-конференции заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

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Бах неофициально попал в число кандидатов на получение Нобелевской премии мира после того, как МОК договорился с Южной Кореей и КНДР об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане.

"Официально МОК это не обсуждает, все пока существует на уровне предложения", - сказал Адамс.

Глава комиссии спортсменов МОК бывшая хоккеистка Анджела Руджеро, в свою очередь, высказалась за то, чтобы Нобелевской премии мира удостоилась объединенная женская команда Кореи по хоккею.

"Сейчас очень непростая политическая ситуация между КНДР и Южной Кореей. Поэтому, несомненно, вся страна следит за хоккеем, поскольку в выступлении этой команды есть особый символизм. Спортсменам очень понравилось участвовать в церемонии открытия в качестве единой команды, где они шли вместе, рука об руку", - сказала она.

"Я получила очень много позитивных комментариев после этого. Не знаю, достойно ли это Нобелевской премии мира или нет, но сам факт говорит о том, что мы здесь, что мы верим в объединяющую силу спорта. Считаю, что надо их отметить. Многие члены МОК уже поддержали эту идею", - отметила Руджеро.

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