Свищев: Брызгалова и Крушельницкий заслуживают выступить на ЧМ по керлингу без отбора

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Бронзовые призеры Олимпийских игр в Пхёнчхане Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий заслужили право на участие в чемпионате мира без отбора. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

Брызгалова и Крушельницкий во вторник в матче за бронзу Игр в дисциплине дабл-микст победили норвежцев со счетом 8:4 и завоевали первую медаль для российского керлинга в истории Олимпиад.

"Это сильнейшая наша пара, поэтому думаю, что они выступят на чемпионате мира без отбора, но это будет решать исполком. Ситуации бывают разные - команда Сидоровой столько сделала, чтобы мы отобрались на Олимпиаду, занимая второе и третье место на чемпионатах мира, но они не прошли отбор [на Игры]. У нас спортивный принцип - сильнейшая команда сезона едет на ОИ. Мне кажется, что эта команда [Брызгалова и Крушельницкий] поедет на чемпионат мира", - сказал Свищев.

Чемпионат мира по керлингу 2018 года в дисциплине дабл- микст пройдет с 21 по 28 апреля в шведском Эстерсунде.