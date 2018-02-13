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Лыжник Большунов в спринте на ОИ ощущал себя выступающим на "первенстве водокачки"

Спорт
13 февраля, 17:15 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 13, февраля. /ТАСС

Спортсмен выразил сожаление, что на Олимпиаде не выступают ведущие российские лыжники

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Александр Большунов

Александр Большунов

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам в спринте Александр Большунов во время соревнований ощущал, что как будто выступает на первенстве водокачки. Об этом он рассказал журналистам.

Олимпийским чемпионом в спринте стал норвежец Йоханнес Клэбо, показавший время 3 минуты 5,75 секунды. Вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино (отставание 1,34 секунды). Большунов проиграл победителю 1,36 секунды.

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"Я бился за всех. Жалко, что нет тут сильнейших спортсменов: ни Сергея Устюгова, ни Глеба Ретивых. Было тяжело себя завести, потому что мне было "пофигу" - было непонятное состояние, словно на первенстве водокачки сегодня выступал", - отметил он.

Спортсмен рассказал, что решение о его участии в спринте было принято за четыре дня до гонки. "Еще 10-го числа я смотрел скиатлон, находясь в Австрии, но в итоге с тренером решили ехать - это случилось на ужине. Я ему сказал, что медали на дороге не валяются, и либо я еду и борюсь начиная со спринта, либо вообще не еду на эти соревнования. Я понимал, что спринт - это та дисциплина, в которой действительно можно бороться", - вспомнил он.

Большунов отметил, что не приехал бы на олимпийские соревнования, если бы пропустил спринт. "Потому что я неделю думал об этом спринте", - сказал он.

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