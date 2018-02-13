Российские хоккеистки уступили американкам и сыграют в четвертьфинале Олимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеистки проиграли сборной США со счетом 0:5 во втором матче группы А на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

В четвертьфинале россиянки сыграют со сборной Швейцарии или командой Швеции, которые гарантировали себе первые два места в группе B.

В составе американок отличились Кейси Беллами (9-я минута), Джослин Ламуре-Дэвидсон, которая стала автором самого быстрого дубля в истории Олимпийских игр, забросив на 32-й минуте две шайбы за шесть секунд, а также Жизель Марвин (35) и Ханна Брандт (59). Ранее автором самого быстрого дубля в истории Игр была канадка Каролин Уэллетт. Она забросила две шайбы за 16 секунд в матче против итальянок (16:0) на Олимпиаде-2006 в Турине.

В другом матче группы А сборная Канады обыграла команду Финляндии со счетом 4:1.

Сборные Канады и США, одержав две победы в двух матчах, обеспечили себе выход в полуфинал турнира. Российские хоккеистки, которые не набрали пока очков, 15 февраля сыграют за третье место в группе А со сборной Финляндии, в активе которой также нет набранных очков.

Российские хоккеистки выступают на Олимпиаде-2018 в статусе олимпийских атлетов из России. Женский олимпийский хоккейный турнир завершится 22 февраля.

Выступление российских и американских хоккеисток на ОИ

Женский хоккей впервые был представлен на Олимпийских играх в 1998 году в Нагано. Российские хоккеистки в пятый раз принимают участие в Олимпийском турнире. На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити команда заняла пятое место, что является лучшим результатом россиянок на Олимпийских играх.

На прошлых Играх в Сочи российские хоккеистки заняли шестое место. Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал данный результат из-за нарушений антидопинговых правил игроками команды. Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью оправдал Екатерину Лебедеву, Екатерину Пашкевич, Татьяну Бурину, Анну Щукину и Екатерину Смоленцеву. Хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанок были признаны CAS виновными в нарушении антидопинговых правил, они были наказаны пропуском Олимпиады-2018.

Сборная США принимала участие во всех пяти Олимпиадах. Команда становилась победительницей Игр-1998 в Нагано, в решающем матче американки обыграли канадок (3:1). Также в активе сборной США три серебряные (2002, 2010 и 2014) и одна бронзовая (2006) медали Игр.