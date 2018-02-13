Победитель ОИ-2018 по конькобежному спорту Нёйс не скучает по конькобежцу Юскову

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Голландский конькобежец Кьелд Нёйс, чемпион Олимпийских игр 2018 года на дистанции 1500 м, не скучает по соперничеству с россиянином Денисом Юсковым. Об этом спортсмен из Нидерландов заявил на пресс-конференции.

Во вторник на Олимпиаде состоялись забеги на 1500 м у мужчин, победу в которых одержал Нёйс. рекордсменом мира на этой дистанции является Юсков. Денис Юсков и другой ведущий российский конькобежец Павел Кулижников не получили приглашения от Международного олимпийского комитета для участия в Олимпийских играх-2018.

"В прошлом году я бегал с ним, был отличный забег. Сегодня я бежал без него, и это тоже был хороший забег. Поэтому могу сказать, что не скучаю по нему", - сказал Нёйс.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане завершатся 25 февраля.