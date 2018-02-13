Клэбо: отсутствие лыжника Устюгова на ОИ-2018 ослабило конкуренцию

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Отсутствие российского лыжника Сергея Устюгова на Олимпийских играх в Пхёнчхане ослабило конкуренцию. Об этом журналистам заявил олимпийский чемпион Игр-2018 Йоханнес Клэбо, отвечая на вопрос ТАСС.

По решению Международного олимпийского комитета (МОК) российские спортсмены выступают на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Также МОК не пригласил на Олимпиаду ряд ведущих российских лыжников, включая Сергея Устюгова, который является двукратным чемпионом мира, также в его активе серебро мирового первенства в спринте.

"Это не самая оптимальная ситуация, когда нет такого сильного соперника здесь. С ним гонка была бы более конкурентной. Что касается произошедшего, то у нас нет всей информации, поэтому деталей я не знаю", - сказал Клэбо.

Также спортсмен отметил силу своего соперника по финалу классического спринта - россиянина Александра Большунова, который стал третьим.

"Он был очень быстр сегодня, даже слишком быстр. Это сильный спортсмен, я почувствовал это сегодня", - отметил норвежец.

Клэбо в возрасте 21 года стал самым молодым олимпийским чемпионом в истории лыжных гонок. Вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино.