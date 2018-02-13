IAAF, отклонившая заявку атлета Моргунова, может повторно рассмотреть ее до лета

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Чемпион России в прыжках с шестом Тимур Моргунов, чью заявку на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе в понедельник отклонила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF), сохраняет шансы еще в этом сезоне выступить на турнирах за пределами России. Об этом сообщила ТАСС антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.

12 февраля IAAF проинформировала ВФЛА о своем решении отклонить индивидуальные заявки трех российских спортсменов: Моргунова, Артема Примака и Константина Шабанова. Поводом для отказа стало недостаточное, по мнению IAAF, нахождение этих спортсменов в пуле допинг- тестирования.

"Вчерашние три отказа ни в коем случае не означают, что этим спортсменам надо ставить крест на своей карьере, - отметила Иконникова. - Почему пришли отказы? Спортсмены не находились в пуле тестирования достаточный срок - не менее 12 месяцев".

"Сегодня мы обсуждали этот вопрос с Тимуром Моргуновым, который подавал заявку не целиком на 2018 год, а только на участие в зимнем чемпионате мира, - продолжила собеседница агентства. - Сейчас он в пуле, продолжает спокойно тестироваться, тренироваться и выступать на внутренних соревнованиях. Месяца через два-три, когда срок пребывания в пуле будет в пределах требуемого, он имеет возможность подать повторную заявку в IAAF. К этому времени увеличится количество сданных допинг-проб, поэтому ответ от IAAF по участию Моргунова в летних зарубежных стартах может быть положительным".

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

Международная федерация уже одобрила заявки 19 россиян и отклонила три. Среди тех, кто получил добро от IAAF, есть и участники стартующего 1 марта зимнего чемпионата мира - прыгуны Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Данил Лысенко.