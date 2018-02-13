Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.02:
$ 57.77
€ 71.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

IAAF, отклонившая заявку атлета Моргунова, может повторно рассмотреть ее до лета

Спорт
13 февраля, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, февраля. /ТАСС

12 февраля IAAF проинформировала ВФЛА о своем решении отклонить индивидуальные заявки трех российских спортсменов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Тимур Моргунов

Тимур Моргунов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Чемпион России в прыжках с шестом Тимур Моргунов, чью заявку на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе в понедельник отклонила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF), сохраняет шансы еще в этом сезоне выступить на турнирах за пределами России. Об этом сообщила ТАСС антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.

12 февраля IAAF проинформировала ВФЛА о своем решении отклонить индивидуальные заявки трех российских спортсменов: Моргунова, Артема Примака и Константина Шабанова. Поводом для отказа стало недостаточное, по мнению IAAF, нахождение этих спортсменов в пуле допинг- тестирования.

"Вчерашние три отказа ни в коем случае не означают, что этим спортсменам надо ставить крест на своей карьере, - отметила Иконникова. - Почему пришли отказы? Спортсмены не находились в пуле тестирования достаточный срок - не менее 12 месяцев".

"Сегодня мы обсуждали этот вопрос с Тимуром Моргуновым, который подавал заявку не целиком на 2018 год, а только на участие в зимнем чемпионате мира, - продолжила собеседница агентства. - Сейчас он в пуле, продолжает спокойно тестироваться, тренироваться и выступать на внутренних соревнованиях. Месяца через два-три, когда срок пребывания в пуле будет в пределах требуемого, он имеет возможность подать повторную заявку в IAAF. К этому времени увеличится количество сданных допинг-проб, поэтому ответ от IAAF по участию Моргунова в летних зарубежных стартах может быть положительным".

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

Международная федерация уже одобрила заявки 19 россиян и отклонила три. Среди тех, кто получил добро от IAAF, есть и участники стартующего 1 марта зимнего чемпионата мира - прыгуны Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Данил Лысенко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МАК назвали возможную причину катастрофы Ан-148
2
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
3
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
4
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
5
Глава МИД Нидерландов подал в отставку из-за лжи о встрече с Путиным
6
Франц Клинцевич о психическом здоровье чиновников, отношениях РФ и Запада и смертной казни
7
Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к медалям Олимпиады
Темы дня
Новости партнеров
Реклама