Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.02:
$ 57.77
€ 71.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сосина: российским хоккеисткам пора забросить первую на Играх шайбу в матче с финками

Спорт
13 февраля, 17:59 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 13, февраля. /ТАСС

Российские хоккеистки проиграли два стартовых матча турнира канадкам и американкам с одинаковым счетом 0:5

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ольга Сосина

Ольга Сосина

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Российским хоккеисткам нужно поработать над реализацией, чтобы забросить в следующем матче с финками первую шайбу на Олимпиаде и перестать "ездить на сухарях". Об этом журналистам сказала капитан команды Ольга Сосина.

Российские хоккеистки проиграли два стартовых матча турнира канадкам и американкам с одинаковым счетом 0:5.

"У меня большие вопросы к себе - почему создаю моменты и не реализовываю их? Так же и к другим нападающим - почему "ездим на сухарях"? Обидно, что создаем моменты, но не реализуем их. Каждый нападающий должен разобраться в себе, чтобы все наши минусы в следующей игре превратить в плюсы", - сказала Сосина.

"У финок хорошая команда, думаю, с ней будет интересная игра. Будем делать все возможное, пора уже забивать", - добавила Сосина.

По словам капитана, россиянки во встрече с американками больше времени провели в зоне атаки, чем в матче с канадками. "Играли-то неплохо - даже побольше, чем в первом матче, играли в зоне атаки, создали моментов. Но провалили второй период - эти два быстрых гола (вторую и третью шайбы американки забросили с интервалом в шесть секунд - прим. ТАСС) сломали игру", - сказала Сосина.

Сборные Канады и США, одержав две победы в двух матчах, обеспечили себе выход в полуфинал турнира. Россиянки и финки очков пока не набрали, их очный матч состоится 15 февраля. В четвертьфинале российские хоккеистки сыграют со сборной Швейцарии или командой Швеции, которые гарантировали себе первые два места в группе B.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МАК назвали возможную причину катастрофы Ан-148
2
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
3
Франц Клинцевич о психическом здоровье чиновников, отношениях РФ и Запада и смертной казни
4
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
5
Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области
6
Глава МИД Нидерландов подал в отставку из-за лжи о встрече с Путиным
7
Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к медалям Олимпиады
Темы дня
Новости партнеров
Реклама