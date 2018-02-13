Сосина: российским хоккеисткам пора забросить первую на Играх шайбу в матче с финками

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Российским хоккеисткам нужно поработать над реализацией, чтобы забросить в следующем матче с финками первую шайбу на Олимпиаде и перестать "ездить на сухарях". Об этом журналистам сказала капитан команды Ольга Сосина.

Российские хоккеистки проиграли два стартовых матча турнира канадкам и американкам с одинаковым счетом 0:5.

"У меня большие вопросы к себе - почему создаю моменты и не реализовываю их? Так же и к другим нападающим - почему "ездим на сухарях"? Обидно, что создаем моменты, но не реализуем их. Каждый нападающий должен разобраться в себе, чтобы все наши минусы в следующей игре превратить в плюсы", - сказала Сосина.

"У финок хорошая команда, думаю, с ней будет интересная игра. Будем делать все возможное, пора уже забивать", - добавила Сосина.

По словам капитана, россиянки во встрече с американками больше времени провели в зоне атаки, чем в матче с канадками. "Играли-то неплохо - даже побольше, чем в первом матче, играли в зоне атаки, создали моментов. Но провалили второй период - эти два быстрых гола (вторую и третью шайбы американки забросили с интервалом в шесть секунд - прим. ТАСС) сломали игру", - сказала Сосина.

Сборные Канады и США, одержав две победы в двух матчах, обеспечили себе выход в полуфинал турнира. Россиянки и финки очков пока не набрали, их очный матч состоится 15 февраля. В четвертьфинале российские хоккеистки сыграют со сборной Швейцарии или командой Швеции, которые гарантировали себе первые два места в группе B.