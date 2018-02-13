В Тамбове стартовали мастер-классы по футболу для детей из моногородов России

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Четырехдневные мастер-классы для 210 юных футболистов из 37 моногородов России стартовали в Тамбове, их проводят детские тренеры Академии профессионального футбола ЦСКА. Как сообщила ТАСС пресс- секретарь главы моногорода Котовска в Тамбовской области Эльвира Буханова, они проходят в рамках проекта "Тысяча юных футболистов", в ходе которого для подготовки в ЦСКА отберут лучших воспитанников спортивных детско-юношеских школ.

"В крытом футбольном манеже Тамбова стартовали мастер- классы тренеров Академии футбольного клуба ЦСКА, здесь собрались 210 юных футболистов из 37 моногородов России. Мастер-классы проходят в рамках программы "Комплексное развитие моногородов" и по проекту клуба ЦСКА "Тысяча юных футболистов". Для тренировок приехали в том числе и дети из двух моногородов Тамбовской области, Котовска и Знаменки", - сказала Буханова.

По данным собеседницы, за четыре дня тренеры ЦСКА отберут лучших ребят. "Из всех 319 моногородов России тренеры отберут лучших юных футболистов для Академии футбольного клуба ЦСКА, где их будут учить большому футболу. На мастер-классы приехали дети разного возраста, есть даже девочки, но лучшие из них в течение года обязательно начнут обучение в Академии ЦСКА", - добавила Буханова.

Паспорт программы "Комплексное развитие моногородов" утвержден президиумом Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам, она призвана снизить зависимость моногородов от работы градообразующих предприятий и создать к концу 2018 года 230 тыс. новых рабочих мест. Программа разработана до 2025 года, в ее рамках для всех 319 моногородов предстоит разработать программы развития, меры по диверсификации экономики, улучшению городской среды и развитию человеческого капитала.

Социальный проект "Тысяча юных футболистов" разработан футбольным клубом ЦСКА в преддверии Чемпионата мира 2018 года ЦСКА в рамках приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов". Для проекта организаторы выбрали монопрофильные города, где есть крытые футбольные поля: Тамбов, Казань, Саранск, Екатеринбург, Томск и Красноярск.