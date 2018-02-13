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Чистяков: поражения с общим счетом 0:10 не стали ударом для российских хоккеисток

Спорт
13 февраля, 18:30 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 13, февраля. /ТАСС

Российские хоккеистки проиграли два стартовых матча турнира канадкам и американкам с одинаковым счетом 0:5

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Главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков

Главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Два поражения с общим счетом 0:10 на старте олимпийского турнира не стали ударом для российских хоккеисток. В этом журналистов заверил главный тренер Алексей Чистяков.

"0:10 - это далеко не удар. Но если провести параллель с прошлыми годами, то счета 0:10 уже нет в одном матче. Да, 0:5 - это много, но, тем не менее, команда сражается и прогрессирует", - подчеркнул Чистяков.

Российские хоккеистки проиграли два стартовых матча турнира канадкам и американкам с одинаковым счетом 0:5.

"Допускаем ошибки, где-то не хватает концентрации. У американок мощная команда, непросто ей противостоять, но мы сопротивлялись, как могли. Тем не менее, соперник нас продавил", - добавил тренер. Чистяков посетовал на большие проблемы в обороне. "Полностью не справлялись с заданием. Какую-то часть времени выдерживаем - первый период, потом во втором не хватает концентрации", - сказал он.

"Больших изменений в составе не будет"

"В заключительном матче группового этапа россиянки сыграют со сборной Финляндии. "Больших изменений в составе не будет - будет только точечная ротация, кого-то передернем. Сейчас важно восстановить девчонок", - подчеркнул Чистяков. "Надеюсь, гол мы родим", - сказал Чистяков, отвечая на вопрос, ждет ли он первого гола на турнире, как первой любви. В первом периоде повреждение получила нападающий первого звена Людмила Белякова. "Посмотрим, посоветуемся с доктором в плане того, играть ли в три звена. Люде шайба попала в незащищенное место. Но она молодец - доиграла до конца, надеюсь, что отделаемся легким испугом", - отметил тренер.

Россиянки и финки очков пока не набрали, их очный матч состоится 15 февраля. В четвертьфинале российские хоккеистки сыграют со сборной Швейцарии или командой Швеции, которые гарантировали себе первые два места в группе B.

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