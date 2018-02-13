Отец призера ОИ-2018 Большунова рассказал, как делал для него первую лыжню трактором

БРЯНСК, 13 февраля. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Первую лыжню для бронзового призера Олимпиады в Пхёнчхане Александра Большунова его отец делал трактором недалеко от родного села, именно на самодельной трассе проходили первые тренировки будущего призера Игр. Об этом ТАСС рассказал Большунов-старший, комментируя достижение сына в лыжных гонках.

Во вторник Большунов занял третье место в спринтерской гонке классическим стилем. Золотую медаль завоевал норвежец Йоханнес Клэбо, серебро - итальянец Федерико Пеллегрино.

"Лыжи - моя болезнь. Делал лыжню и каждый день после работы туда его [сына] стремился отвезти. Сначала "классикой" ходили, потом начали "коньком". В трактор запрыгивали, ехали, протягивали лыжню и вперед, катаемся, и так постоянно", - рассказал Большунов-старший.

По словам отца, лыжи для него были страстью с самого детства, как и другие развлечения деревенских мальчишек - санки, коньки. И он захотел передать сыну все свои детские спортивные увлечения. В настоящий спорт отец и сын окунулись лишь тогда, когда приехали в Брянск на состязания лыжников, которые занимались в профессиональных спортшколах. Как рассказал Большунов-старший, сын занял на этих состязаниях первое место, тогда у будущего призера Олимпиады загорелись глаза.

Первого тренера в Брянске отец сам нашел для сына. "Вышел сначала на Николая Нехитрова, но надо было двигаться куда-то дальше, ведь сына стали брать в юниорскую сборную", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что многие корили их за то, что они ушли из Брянской области, но, как подчеркнул Большунов-старший, это было совместное решение отца и сына еще в 2014 году. "Раньше выступал за Брянск, сейчас бегает за Тюмень, но неважно, за какой регион, у нас одна страна - Россия, мы выступаем за Россию", - сказал Большунов-старший.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане завершатся 25 февраля.