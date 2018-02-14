Российские хоккеисты начинают олимпийский турнир матчем со словаками

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Шесть комплектов медалей будет разыграно в среду на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, определятся олимпийские чемпионы в биатлоне, сноуборде, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, скоростном беге на коньках и санном спорте. Первые матчи проведут российские хоккеисты и керлингистки, стартуют соревнования спортивных пар в фигурном катании.

Российские хоккеисты под руководством Олега Знарка начнут в 15:10 мск первую встречу олимпийского турнира - с командой Словакии. Подопечные Знарка выступают в группе В, 16 февраля они сыграют с американцами, 17 февраля - со словенцами. Все команды продолжат выступление в плей-офф, однако победители трех групп и лучшая сборная из числа занявших вторые места сразу выходят в 1/4 финала, остальным же предстоит провести дополнительную встречу.

Четыре года назад на Олимпиаде в Сочи сборная России встречалась с теми же соперниками, хотя начинала турнир матчем со словенцами, которых уверенно победила - 5:2. Однако в заключительном матче группы команда, руководимая Зинэтулой Билялетдиновым, смогла обыграть словаков лишь в серии послематчевых бросков, причем основное и дополнительное время заброшенных шайб не принесли.

В 2014 году в Сочи сборная России в итоге завершила выступление в 1/4 финала, проиграв финнам. В Пхёнчхане российские хоккеисты считаются главными фаворитами, учитывая, что на Играх 2018 года не выступают представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а в составе команды Знарка игроки из сильнейших клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) во главе с недавними звездами НХЛ Ильей Ковальчуком и Павлом Дацюком. 34-летний Ковальчук и 39-летний Дацюк выступят на пятой Олимпиаде, однако медали они выигрывали лишь в 2002 году - бронзовые.

В олимпийской заявке команды олимпийских атлетов из России - 25 человек, из них 15 представляют СКА из Санкт-Петербурга, который также тренирует Знарок. Это голкипер Игорь Шестеркин, защитники Артем Зуб, Владислав Гавриков, Вячеслав Войнов, Андрей Зубарев, Егор Яковлев, нападающие Павел Дацюк, Сергей Калинин, Илья Каблуков, Сергей Широков, Илья Ковальчук, Николай Прохоркин, Вадим Шипачев, Александр Барабанов и Никита Гусев. В составе также московские армейцы - голкипер Илья Сорокин, защитники Алексей Марченко, Никита Нестеров и Богдан Киселевич, нападающие Иван Телегин, Сергей Андронов, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко, а также голкипер магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин и его одноклубник, нападающий Сергей Мозякин.

Тренерский штаб уже объявил, что защищать ворота в матче со словаками будет 34-летний Василий Кошечкин - чемпион мира 2009 года приехал на свою первую Олимпиаду.

Чемпионы мира в составе и руководстве

Сборную Словакии возглавляет 56-летний американский специалист Крэйг Рэмзи, которому помогают в прошлом игроки команды Ян Лашак и Владимир Орсаг, а генеральным менеджером является чемпион мира 2002 года Мирослав Шатан. Все игроки словацкой команды выступают в местных или чешских клубах, за исключением защитника клуба КХЛ "Автомобилист" из Екатеринбурга Михала Чайковски.

В составе сборной Словакии выделяются голкипер Ян Лацо, защитники Иван Баранка, Томаш Староста, Доминик Граняк, нападающие Ладислав Надь, Томаш Суровы, Марцел Гашчак, Мартин Бакош. Практически все словацкие игроки имеют опыт выступлений в КХЛ, а 38-летний чемпион мира 2002 года Надь провел восемь сезонов в НХЛ.

В среду в 15:10 мск также сыграют сборные США и Словении. Группу А мужского хоккейного олимпийского турнира составили сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Южной Кореи, в группе С выступят команды Швеции, Финляндии, Норвегии и Германии.

Если российские и словацкие хоккеисты встречаются на главной хоккейной арене Олимпиады в Канныне, то американцы и словенцы сыграют на льду арены университета Квандон. Здесь же пройдут два заключительных матча в группе В женского турнира - в 06:10 мск сыграют команды Швеции и Швейцарии, в 10:40 - объединенной команды Кореи и Японии. Шведская и швейцарская сборные уже гарантировали себе выход в 1/4 финала.

Начинает команда Моисеевой

В среду стартуют соревнования по керлингу среди мужских и женских команд. Российские керлингистки во главе со скипом Викторией Моисеевой первую встречу группового турнира проведут в 08:05 мск против команды Великобритании. Британцев на Играх представляют спортсменки из Шотландии, которые на чемпионате мира 2017 года в Пекине выиграли бронзовые медали. Второе место заняла сборная России, однако на турнире в китайской столице выступала другая команда - Анны Сидоровой.

В состав команды Моисеевой вошли Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова. В женском турнире по керлингу принимают участие 10 команд. В первой сессии также встречаются сборные Японии и США, Дании и Швеции, Швейцарии и Китая. В каждой сессии проводится по четыре матча, со второй сессии в четверг вступят в борьбу команды Южной Кореи и Канады.

По итогам однокругового группового турнира (14-21 февраля) четыре лучшие команды выходят в полуфинал, матчи которого состоятся 23 февраля. Матч за третье место запланирован на 24 февраля, финал - 25 февраля.

В мужском турнире также сыграют 10 команд - Великобритании, Дании, Италии, Канады, Норвегии, США, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии. Соревнования пройдут по аналогичной формуле, полуфиналы мужчины сыграют 22 февраля, матч за третье место - 23 февраля, финал запланирован на 24 февраля.

Пары начинают первыми

В 04:00 мск стартует короткая программа у спортивных пар, где выступят российские фигуристы Кристина Астахова и Алексей Рогонов (7-й стартовый номер), Наталья Забияко и Александр Энберт (20-й) и Евгения Тарасова и Владимир Морозов (последний, 22-й). Забияко с Энбертом и Тарасова с Морозовым выиграли серебряные медали в командном турнире.

Главным фаворитом в этом виде программы считается пара из Германии Алена Савченко / Бруно Массо, которые в декабре стали победителями финала Гран-при. В их отсутствие на январском чемпионате Европы в Москве победили Тарасова и Морозов, при этом на пьедестал почета поднялись две другие российские пары - Ксения Столбова / Федор Климов и Забияко/ Энберт. Однако Столбова не была приглашена Международным олимпийским комитетом для участия в Играх в Пхёнчхане.

В числе претендентов на олимпийские медали в соревновании пар - призеры финала Гран-при Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая, а также канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд, которые стали олимпийскими чемпионами Пхёнчхана в командном турнире. Произвольная программа у спортивных пар запланирована на 15 февраля.

В 14:05 стартует индивидуальная гонка по биатлону у женщин на 15 км, где на старт выйдут россиянки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. В нынешнем кубковом сезоне индивидуальные гонки прошли в шведском Эстерсунде и немецком Рупольдинге и завершились победами белоруски Надежды Скардино и итальянки Доротеи Вирер.

В прошлом сезоне все три индивидуальные гонки, в том числе и на чемпионате мира, выиграла немка Лаура Дальмайер. В Пхёнчхане она уже победила в спринте и пасьюте. Четыре года назад в Сочи индивидуальную гонку выиграла Дарья Домрачева из Белоруссии, которая претендует на первую победу в Пхёнчхане.

Возвращение Летающего Помидора

В 04:30 мск стартует первая из трех финальных попыток в хафпайпе у мужчин. Накануне в квалификации лучший результат показал 31-летний американский фристайлист Шон Уайт. Знаменитый Летающий Помидор - олимпийский чемпион 2006 и 2010 годов, который приостановил карьеру после неудачных Игр 2014 года и занимался актерской и музыкальной деятельностью. Уайт вернулся в спорт ради очередной Олимпиады и является фаворитом турнира в хафпайпе.

Российский фристайлист Никита Автанеев накануне не сумел пройти квалификацию, показав 20-й результат, тогда как в финал вышли 12 участников.

Соревнования по горнолыжному спорту продолжатся женским слаломом. Первая попытка запланирована на 04:15 мск, вторая - 07:45. На старт выйдет российская горнолыжница Екатерина Ткаченко, которая на кубковых этапах не поднималась выше 26-го места. Лидером сезона в слаломе является олимпийская чемпионка Сочи в этом виде американка Микаэла Шиффрин, конкуренцию ей может составить словачка Петра Вигова.

В 14:20 мск стартует первая из двух попыток у мужчин на двухместных санях, вторая попытка запланирована на 15:30. Под первым номером стартуют российские саночники Владислав Антонов и Александр Денисьев, 15-й стартовый номер получили Андрей Богданов и Андрей Медведев. Денисьев и Антонов заняли восьмое место в зачете двоек на Кубке мира, тогда как главными фаворитами в этом виде являются немецкие саночники - Тони Эггерт и Саша Бенеккен, а также двукратные олимпийские чемпионы Сочи Тобиас Вендль и Тобиас Арльт.

Старт турнира двоеборцев

В среду в Пхёнчхане стартуют соревнования по лыжному двоеборью - в 07:45 пройдут прыжки со среднего трамплина, на 11:45 запланирована гонка преследования на 10 км. На старт в числе 48 участников выйдет российский двоеборец Эрнест Яхин. Лидерами нынешнего сезона являются серебряный призер Игр в Сочи японец Акито Ватабэ и 34-летний норвежец Ян Шмид, побеждал в нынешнем сезоне и олимпийский чемпион 2014 года в этом виде немец Эрик Френцель.

Очередные медали будут разыграны в конькобежном спорте - на дистанции 1000 м у женщин, где на старт выйдет российская спортсменка Ангелина Голикова, которая в зачете этой дистанции занимает 15-е место в Кубке мира. Лидером сезона в этом виде является японка Нао Кодайра, на отдельных этапах побеждали многократная чемпионка мира американка Хизер Ричардсон-Бергсма и Йорин тер Морс из Нидерландов. В январе в Коломне чемпионкой Европы на дистанции 1000 м стала российская конькобежка Екатерина Шихова, однако она не получила от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на Игры в Пхёнчхан.

Стартуют на 1000-метровой дистанции и олимпийская чемпионка Сочи в этом виде китаянка Чжан Хун, а также призеры Пхёнчхана на 1500 м Ирен Вюст из Нидерландов, японка Михо Такаги и еще одна голландка Марит Ленстра.