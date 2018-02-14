Российские бадминтонистки победили команду Турции в первом матче на ЧЕ в Казани

ТАСС, 14 февраля. Женская сборная России по бадминтону победила турчанок со счетом 3-2 в стартовом матче группы 4 на командном чемпионате Европы в Казани.

Евгения Косецкая победила Неслихан Йигит (21:17, 21:12), Анастасия Червякова и Ольга Морозова первенствовали в партии с Бенгизу Эрчетин и Назлыджан Инджи (22:20, 16:21, 21:16), Екатерина Болотова и Алина Давлетова выиграли свой парный матч против Озге Байрак и Йигит (21:12, 18:21, 21:12). Наталья Перминова и Елена Комендровская проиграли одиночные встречи Алие Демирбаг (21:15, 18:21, 14:21) и Байрак (12:21, 18:21) соответственно.

Сборная России выступает в группе 4 вместе с командами Турции, Эстонии и Латвии. В среду россиянки сыграют с эстонками.

Соревнования проходят с участием 24 женских и 29 мужских команд из 38 стран Европы. В соревновании женщин команды разбиты на шесть групп, в четвертьфинал выйдут победители групп и две лучшие сборные из числа занявших вторые места.

Командный чемпионат Европы в Казани завершится 18 февраля.