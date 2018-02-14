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СМИ: экс-врача сборной США по гимнастике доставили в тюрьму на самолете бизнес-класса

Спорт
14 февраля, 2:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, февраля. /ТАСС

Преступнику, приговоренному к длительному сроку лишения свободы, предоставили элитное транспортное средство

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НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, приговоренного к длительному сроку лишения свободы, доставили из штата Мичиган в Тусон (штат Аризона) на комфортабельном частном самолете. Об этом сообщил во вторник новостной ресурс TMZ.

По его данным, транспортировка заключенного для отбытия наказания состоялась 9 февраля. Нассару, закованному в наручники, подали частный самолет, который обычно используют для перелетов состоятельные предприниматели или частные компании. В Федеральном управлении тюрем США отказались отвечать на вопросы издания о причине предоставления преступнику средства транспортировки такого класса. "Ввиду обеспечения безопасности мы не делимся информацией о методах доставки заключенных", - сказали в управлении.

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На фотографиях, размещенных TMZ, видно, что в районе округа Уэйн (штат Мичиган) в минувшую пятницу шел сильный снег. Нассару, однако, не выделили теплой одежды, чтобы пешком дойти от автомобиля тюремной охраны до самолета.

5 февраля суд округа Итон в штате Мичиган приговорил Нассара к тюремному заключению сроком от 40 до 125 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок в элитном спортивном клубе Twistars. В конце января в суде Лансинга (штат Мичиган) он был приговорен к тюремному заключению на срок от 40 до 175 лет за сексуальные домогательства, показания против него в ходе двух судебных процессов дали в общей сложности более 250 женщин. В конце прошлого года Нассар был приговорен к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии.

Нассар в период с 1996 по 2015 год работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная США по спортивной гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал с молодыми спортсменками. Скандал вокруг Нассара стал причиной ухода в отставку всего руководящего состава Федерации гимнастики США.

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