Женский горнолыжный слалом на ОИ перенесен на 16 февраля из-за погоды

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Финальные соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине слалом среди женщин на Олимпийских играх в Пхёнчхане перенесены на пятницу (16 февраля) из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете Игр.

Первая попытка у женщин должна была начаться в 04:15 мск. Позднее появилась информация, что старт состязаниям будет дан с получасовым опозданием, затем было принято решение отложить начало соревнований на полтора часа.

В слаломе будет выступать россиянка Екатерина Ткаченко.

Из-за неблагоприятных погодных условиях на Олимпиаде в Пхёнчхане неоднократно переносилось время начала состязаний по горнолыжному спорту и сноуборду. Ранее на Играх из-за сильного ветра были перенесены соревнования горнолыжниц в дисциплине гигантский слалом, которые должны были пройти в понедельник, а также воскресные старты в скоростном спуске у мужчин.