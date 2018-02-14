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Женский горнолыжный слалом на ОИ перенесен на 16 февраля из-за погоды

Спорт
14 февраля, 3:19 дата обновления: 14 февраля, 5:48 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 14, февраля. /ТАСС

Первая попытка у женщин должна была начаться 14 февраля в 04:15 мск

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© EPA-EFE/VASSIL DONEV

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Финальные соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине слалом среди женщин на Олимпийских играх в Пхёнчхане перенесены на пятницу (16 февраля) из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете Игр.

Первая попытка у женщин должна была начаться в 04:15 мск. Позднее появилась информация, что старт состязаниям будет дан с получасовым опозданием, затем было принято решение отложить начало соревнований на полтора часа.
В слаломе будет выступать россиянка Екатерина Ткаченко.

Из-за неблагоприятных погодных условиях на Олимпиаде в Пхёнчхане неоднократно переносилось время начала состязаний по горнолыжному спорту и сноуборду. Ранее на Играх из-за сильного ветра были перенесены соревнования горнолыжниц в дисциплине гигантский слалом, которые должны были пройти в понедельник, а также воскресные старты в скоростном спуске у мужчин.

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