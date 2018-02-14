СМИ: мэр Калгари прибыл в Пхёнчхан для изучения опыта проведения зимней Олимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Мэр канадского Калгари, который будет бороться за право проведения зимних Олимпийских игр в 2026 году, прибыл в южнокорейский Пхёнчхан для изучения опыта организации Игр. Об этом во вторник сообщил канадский телеканал CTV.

По его данным, мэр Нахид Ненши проведет встречи с властями Пхёнчхана и представителями Международного олимпийского комитета (МОК). "Мы уже проделали большую работу и уверены, что сможем провести отличные Игры", - заявил телеканалу мэр Калгари.

Место проведения Олимпиады будет определено на 132-й сессии МОК в Милане в июле 2019 года. Заявки на проведение Игр можно подать до 31 марта 2018 года. В числе претендентов на проведение ОИ называются Калгари (Канада), Алма-Ата (Казахстан), Саппоро (Япония) и Эрзурум (Турция).

Ранее жители австрийской федеральной земли Тироль, столицей которой является Инсбрук, по итогам референдума выступили против выдвижения заявки города на проведение Олимпийских игр 2026 года. Также на референдуме против Игр высказались жители швейцарского Сьона. Олимпийский комитет США на этой неделе объявил, что не будет подавать заявку на проведение Олимпиады в 2026 году.

Калгари принимал зимние Игры в 1988 году.