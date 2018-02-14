МОК ошибочно не выслал приглашения на Игры-2018 двум российским спортсменам

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) по ошибке не пригласил на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане российских спортсменов - конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова. Об этом сообщается в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об отклонении апелляций 47 россиян на недопуск на Игры.

В материалах суда отмечается, что рабочая группа МОК по проверке российских спортсменов, которые претендовали на получение приглашений на Игры, получила расширенный список из 500 спортсменов. Из них одобрение для участия в соревнованиях получил 391 россиянин (включая Грязцова и Попова), однако МОК уведомил Олимпийский комитет России (ОКР) только о 389 одобренных спортсменах. По неизвестным причинам Грязцов и Попов не были включены в перечень атлетов, которым МОК был готов предоставить индивидуальное приглашение на Игры.

Данный факт был обнаружен в ходе заседания вынесенной панели CAS в Пхёнчхане, на котором рассматривались апелляции 47 россиян (в том числе Грязцова и Попова) на недопуск к Играм. В итоге в CAS пришли к мнению, что оба спортсмена имели право выступать на Олимпиаде. Однако апелляции всех 47 россиян на недопуск к Играм были отклонены с пояснением, что выдвинутые МОК критерии допуска россиян на Олимпиаду нельзя считать дискриминационными, так как "МОК в интересах соблюдения баланса на Олимпийских играх принял решение допустить чистых российских атлетов даже в условиях отстранения ОКР".

МОК 5 декабря объявил о приостановлении членства ОКР в организации из-за нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи, при этом МОК оставил возможность для чистых российских атлетов принять участие в Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. МОК сам выбирал российских спортсменов, которые могли бы выступить на Олимпиаде, специальная комиссия организации под руководством Валери Фурнейрон проверяла россиян на соответствие выдвинутым МОК критериям допуска (в перечень критериев вошло, в частности, отсутствие нарушений антидопинговых правил на протяжении карьеры), после чего МОК рассылал спортсменам индивидуальные приглашения на соревнования.

В утвержденный список было включено 169 человек (конькобежка Ольга Граф позднее отказалась выступать на Олимпиаде-2018), при этом в перечень по неизвестным причинам не вошел ряд ведущих российских спортсменов, среди которых лыжник Сергей Устюгов, биатлонист Антон Шипулин и шорт-трекист Виктор Ан. Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане завершатся 25 февраля.