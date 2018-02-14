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СМИ: член норвежской делегации исключен из заявки на Игры в Пхёнчхане за хулиганство

Спорт
14 февраля, 5:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, февраля. /ТАСС

Норвежец был арестован за причинение вреда имуществу в состоянии алкогольного опьянения, позднее он согласился возместить ущерб

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© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 14 февраля. Неназванный член норвежской делегации на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане исключен из заявки на Игры за хулиганство. Об этом сообщает телеканал NRK.

По информации издания, инцидент с участием члена норвежской делегации, у которого в команде была "функция ассистента", произошел во вторник в Пхёнчхане. Норвежец был арестован за причинение вреда имуществу в состоянии алкогольного опьянения, позднее он согласился возместить ущерб.

"Это дисциплинарное нарушение, которое несовместимо с нахождением в составе норвежской олимпийской делегации, - сказал глава тренерской организации Olympiatoppen, которая занимается подготовкой ведущих норвежских спортсменов, Торе Эвребо. - Он был выведен из состава команды и будет отправлен домой, когда все дела с южнокорейской полицией будут урегулированы".

Олимпиада в Пхёнчхане завершится 25 февраля. В настоящее время в активе норвежской сборной 11 медалей (три золотых, пять серебряных и три бронзовых).

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