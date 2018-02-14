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МОК заявил, что у его комиссии были основания не допускать Грязцова и Попова на ОИ-2018

Спорт
14 февраля, 5:59 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 14, февраля. /ТАСС

В Международном олимпийском комитете сообщили о необходимости уточнить у спортсменов возникшие спорные моменты

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© AP/Eugene Hoshiko

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) имела достаточно оснований для того, чтобы не выдавать приглашения на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане конькобежцу Сергею Грязцову и бобслеисту Дмитрию Попову. Об этом на пресс-конференции заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

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В опубликованной Спортивным арбитражным судом (CAS) резолютивной части решения не допускать российских спортсменов к участию в Олимпиаде в Пхёнчхане говорится о том, что из списка 500 спортсменов, отправленного Олимпийским комитетом России (ОКР), комиссией МОК во главе с Валери Фурнейрон был одобрен 391 спортсмен, а не 389, как утверждалось ранее. В числе неприглашенных оказались Грязцов и Попов.

"У нас есть группа, которая занимается реализацией принятых решений. И если там есть проблемные вопросы, то CAS и будет их решать. Но группа, видимо, поняла, что возникли спорные моменты и им надо еще уточнить их у спортсменов. Надо или задать вопрос напрямую группе по имплементации, или ждать официального заявления от них", - сказал Адамс.

Всего в Олимпийских играх принимают участие 168 российских спортсменов, которые по причине дисквалификации национального олимпийского комитета выступают в статусе олимпийских атлетов из России.

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