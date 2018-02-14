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Американский сноубордист Шон Уайт стал трехкратным чемпионом ОИ в дисциплине хафпайп

Спорт
14 февраля, 6:03 дата обновления: 14 февраля, 7:00 UTC+3

Серебро выиграл японец Аюму Хирано, бронза у австралийца Скотти Джеймса

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Шон Уайт

Шон Уайт

© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Американский сноубордист Шон Уайт завоевал золото Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в дисциплине хафпайп. В своей лучшей попытке 31-летний спортсмен показал результат 97,75 балла.

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Второе место занял 19-летний японец Аюму Хирано (95,25), завоевавший второе в карьере олимпийское серебро. Третьим в данной дисциплине стал австралиец Скотти Джеймс (92). Представитель команды олимпийских атлетов из России Никита Автанеев не сумел квалифицироваться в финал в данной дисциплине.

Американские сноубордисты завоевали четыре золота по итогам четырех прошедших видов программы. Ранее Редмонд Джерард и Джейми Андерсон первенствовали в мужском и женском слоупстайле, а Хлоя Ким выиграла женский хафпайп. Всего в активе сборной США семь медалей на текущей Олимпиаде (четыре золотых, одна серебряная и две бронзовые). Кроме того, Уайт принес сборной США 100-ю золотую медаль на зимних Олимпийских играх.

Уайт один из самых титулованных сноубордистов в истории, на его счету золото Олимпиад 2006 и 2010 годов в хафпайпе. Он является 13-кратным победителем Всемирных зимних экстремальных игр (Х Games) в дисциплинах слоупстайл и суперпайп, а также двукратным чемпионом летних X Games в скейтбординге.

Олимпиада завершится 25 февраля.

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