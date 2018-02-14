Гавриков: проходных матчей у российских хоккеистов на Олимпиаде не будет

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Проходных матчей у российских хоккеистов на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане не будет. Такое мнение журналистам высказал защитник российской команды Владислав Гавриков.

Стартовая игра российских хоккеистов в олимпийском турнире пройдет в среду, начало - 15:10 мск. Россияне сыграют против сборной Словакии.

"У словаков хорошая команда, проходных игр у нас не будет. Будем готовиться и разбирать соперника", - сказал Гавриков.

"Думаю, что у нас четыре звена лидеров, поэтому нет деления - первое или четвертое, - продолжил защитник. - Лед здесь немного отличается от того, на котором мы тренировались. Будет понятно на игре, но проблемой он стать не должен, все в равных условиях".

В среду другому защитнику российской команды Богдану Киселевичу исполнилось 28 лет."Поздравили его всей командой перед тренировкой, но главное, чтобы подарили ему победу в сегодняшнем матче. Поздравил своих с 14 февраля, они все здесь, рядом", - сказал Гавриков.

В других матчах группового раунда российская команда встретится со сборными США и Словении.