Оргкомитет Олимпиады в Пхёнчхане опроверг информацию о забастовке водителей автобусов

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Оргкомитет Олимпийских игр в Пхёнчхане опроверг информацию о забастовке водителей автобусов, которые обеспечивают транспортную поддержку болельщикам и журналистам во время соревнований. Об этом ТАСС заявил официальный представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

Во время Олимпиады в Пхёнчхане периодически возникают перебои в работе шаттлов, в связи с чем в прессе появилась информация о забастовках водителей, которые недовольны условиями работы и оплатой их труда.

"Думаю, что это слухи, - сказал Сон Пэк Ю. - Дело в том, что у нас есть контракт с водителями, по которому они получают достаточно большую зарплату. Ранее было принято решение об увеличении числа маршрутов, возможно, с этим может быть связано недовольство, но еще вчера я ни о каких забастовках не слышал".

Олимпийские игры в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля.