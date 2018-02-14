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Сборная США по хоккею в овертайме проиграла словенцам в стартовом матче на Олимпиаде

Спорт
14 февраля, 17:25 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 14, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу словенской команды

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© EPA-EFE/SRDJAN SUKI

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Сборная США по хоккею со счетом 2:3 в овертайме проиграла команде Словении в стартовом матче группового этапа олимпийского турнира в южнокорейском Пхёнчхане.

В составе проигравших шайбы забросили Брайан О'Нилл (18-я минута) и Джордан Гринуэй (33). У словенцев отличились Блаж Грегорц (46) и Ян Муршак (59, 61).

Американцы и словенцы выступают в группе B вместе с командой олимпийских атлетов из России и сборной Словакии. В следующем матче американские хоккеисты встретятся со сборной Словакии, словенская команда сыграет с олимпийскими атлетами из России. Обе встречи пройдут 16 февраля.

В мужском олимпийском хоккейном турнире принимают участие 12 команд, поделенных на три группы. Все участники турнира выходят в плей-офф. Победители групп, а также лучшая из команд, занявших вторые места, сыграют в 1/4 финала, остальные восемь сборных проведут по дополнительному стыковому матчу.

Впервые с 1998 года на Олимпиаде не выступают игроки из Национальной хоккейной лиги, которая на сей раз не стала останавливать свой чемпионат на период проведение Игр. В состав сборной США на Игры-2018 вошли пять игроков из КХЛ: вратарь Райан Запольски ("Йокерит"), защитники Джонатон Блум ("Сочи") и Мэттью Гилрой ("Йокерит"), нападающие О'Нилл и Райан Стоа ("Спартак"). У команды Словении три игрока из КХЛ: форварды Жига Еглич ("Нефтехимик"), Рок Тичар ("Сибирь") и Роберт Саболич ("Торпедо").

Мужской олимпийский хоккейный турнир в Пхёнчхане завершится 25 февраля.

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