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ВФЛА сформирует список тренеров и специалистов на чемпионат мира в течение недели

Спорт
14 февраля, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, февраля. /ТАСС

На турнир смогут поехать российские спортсмены и тренеры, чьи заявки одобрит Международная ассоциация легкоатлетических федераций

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Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Список российских тренеров и специалистов, которые поедут на чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, будет сформирован в течение недели. Об этом журналистам глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Право стать участником зарубежных турниров в 2018 году получили уже 19 российских легкоатлетов. Пятеро из них (Мария Ласицкене, Данил Лысенко, Анжелика Сидорова, Виктория Прокопенко и Александр Лесной) уже получили от IAAF визовые приглашения для оформления въездных документов в Бирмингем, где 1 марта стартует зимний чемпионат мира. На этот турнир могут поехать также тренеры из России, чьи заявки одобрит международная федерация.

"Медальных задач у наших спортсменов нет, есть задача хорошо выступить, чтобы все наши спортсмены вернулись с медалями. Оформление виз идет в плановом режиме, мы успеваем, все отлажено, отработано, ждем получения документов. Билеты, гостиницы - все в рабочем порядке. Список тренеров и специалистов, которые поедут на чемпионат мира вместе со спортсменами, определится в течение пяти-семи дней", - заявил Шляхтин.

С 12 по 14 февраля в Москве прошел чемпионат России в помещении. "Мы постарались сделать этот праздник, чтобы все гости и участники остались довольны. Мы надеялись, конечно, на Александра Менькова, Анжелику Сидорову, Данилу Лысенко, поэтому все подтвердили свой класс. Важно, что многие выполнили нормативы на чемпионат мира, потому что мы ждем еще подтверждений от IAAF заявок тех ребят, которые выполнили нормативы и которые пока не получили допуска, мы надеемся, что все ребята успеют", - сказал Шляхтин.

Чемпионат мира пройдет в британском Бирмингеме с 1 по 4 марта.

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