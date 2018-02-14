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Российские хоккеисты проиграли словакам в первом матче на Олимпиаде в Пхёнчхане

Спорт
14 февраля, 17:33 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 14, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу словацкой команды

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© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты со счетом 2:3 проиграли команде Словакии в первом матче группового этапа олимпийского турнира. Игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

По ходу встречи россияне вели в счете 2:0. Счет в матче открыл на третьей минуте защитник Владислав Гавриков, став автором самой первой шайбы олимпийского мужского хоккейного турнира. Нападающий Кирилл Капризов на пятой минуте удвоил преимущество россиян. В составе сборной Словакии заброшенными шайбами отметились Петер Олвецки (17), Мартин Бакош (18) и Петер Черешняк (49).

Российские хоккеисты в пятый раз встречались со словаками на Олимпийских играх. Ни разу россияне не смогли победить команду Словакии в основное время. На Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере сборная России победила в овертайме (3:2) четвертьфинала, на Олимпиаде-2006 в Турине команды встречались на групповом этапе, победу одержали словаки (5:3). На Играх в Ванкувере в 2010 году словаки выиграли россиян на групповом этапе в серии буллитов (2:1), на Играх в Сочи в 2014 году в заключительном матче группового этапа российские хоккеисты победили по буллитам (1:0).

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В другом матче группы В сборная Словении обыграла команду США со счетом 3:2 в овертайме. По ходу матча американцы вели в счете 2:0. Таким образом, первое место в группе с тремя очками занимают словаки, словенцы идут вторыми (два очка). Команда США расположилась на третьей позиции (одно очко), команда олимпийских атлетов из России не набрала очков и занимает последнее, четвертое место.

В следующем матче турнира российские хоккеисты сыграют со словенцами. Словаки встретятся с американцами. Обе игры пройдут 16 февраля.

В мужском олимпийском хоккейном турнире принимает участие 12 команд, которые разбиты на три группы. Все команды выходят в плей-офф турнира. Победители групп и лучшая сборная из числа занявших вторые места начнут борьбу в плей-офф со стадии четвертьфинала, остальные команды должны будут провести дополнительную встречу. Финал турнира пройдет в день закрытия Олимпиады 25 февраля.

Причины отсутствия ряда хоккеистов на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до участия в Олимпиаде сборную России. Российские спортсмены выступают на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Также МОК не пригласил на Игры российских хоккеистов Михаила Науменкова, Алексея Береглазова, Валерия Ничушкина, Антона Белова и Сергея Плотникова.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не стала приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира, поэтому спортсмены из НХЛ не выступают на Играх. Лига с 1998 года делала паузу в чемпионате на время Олимпиады.

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