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Колобков: статус фаворита ОИ накладывает на хоккеистов РФ определенную ответственность

Спорт
14 февраля, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, февраля. /ТАСС

Министр спорта отметил, что будет болеть за российских хоккеистов в каждом матче

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Статус главных фаворитов Олимпийских игр в Пхёнчхане повышает уровень ответственности у российских хоккеистов. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

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"Хоккей - это наш особый вид спорта, мы всегда ждем от российских хоккеистов победы. С одной стороны, это накладывает на них определенную ответственность, с другой, конечно, заставляет их по-особому относиться к своим выступлениям. У нас сейчас подобрался очень хороший коллектив, сплав молодости и опыта, это лидеры своих команд. Будем за них болеть в каждом матче", - заявил Колобков.

Следующую игру российские хоккеисты проведут 16 февраля против команды Словении.

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