Колобков: статус фаворита ОИ накладывает на хоккеистов РФ определенную ответственность

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Статус главных фаворитов Олимпийских игр в Пхёнчхане повышает уровень ответственности у российских хоккеистов. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

В среду в стартовом матче олимпийского турнира российские хоккеисты проиграли сборной Словакии со счетом 2:3.

"Хоккей - это наш особый вид спорта, мы всегда ждем от российских хоккеистов победы. С одной стороны, это накладывает на них определенную ответственность, с другой, конечно, заставляет их по-особому относиться к своим выступлениям. У нас сейчас подобрался очень хороший коллектив, сплав молодости и опыта, это лидеры своих команд. Будем за них болеть в каждом матче", - заявил Колобков.

Следующую игру российские хоккеисты проведут 16 февраля против команды Словении.