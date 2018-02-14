Фазель: поражение от словаков послужит уроком для российских хоккеистов

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российским хоккеистам послужит уроком поражение от команды Словакии на старте Олимпийских игр в Пхёнчхане. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Россияне в среду уступили словакам со счетом 2:3, выигрывая по ходу матча 2:0.

"Это урок для российской команды, здесь не будет простых игр. Очень важна дисциплина. Имею в виду большое количество удалений", - поделился впечатлениями Фазель. Россияне получили 12 минут штрафа, словаки - 10.

"Турнирная система позволяет исправить ошибки по ходу соревнований. Это не трагедия и не конец, у россиян хорошая команда, она усвоит этот урок", - сказал Фазель.

По мнению главы IIHF, олимпийский турнир обещает быть особенным. "Словенцы обыграли команду США, поэтому для меня сегодня много сюрпризов. Россиянам стоит задуматься об игре в неравных составах", - считает Фазель.

Следующую встречу россияне проведут с командой Словении 16 февраля.