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Фазель: поражение от словаков послужит уроком для российских хоккеистов

Спорт
14 февраля, 17:51 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Россияне в среду уступили словакам со счетом 2:3, выигрывая по ходу матча 2:0

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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российским хоккеистам послужит уроком поражение от команды Словакии на старте Олимпийских игр в Пхёнчхане. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Россияне в среду уступили словакам со счетом 2:3, выигрывая по ходу матча 2:0.

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"Это урок для российской команды, здесь не будет простых игр. Очень важна дисциплина. Имею в виду большое количество удалений", - поделился впечатлениями Фазель. Россияне получили 12 минут штрафа, словаки - 10.

"Турнирная система позволяет исправить ошибки по ходу соревнований. Это не трагедия и не конец, у россиян хорошая команда, она усвоит этот урок", - сказал Фазель.

По мнению главы IIHF, олимпийский турнир обещает быть особенным. "Словенцы обыграли команду США, поэтому для меня сегодня много сюрпризов. Россиянам стоит задуматься об игре в неравных составах", - считает Фазель.

Следующую встречу россияне проведут с командой Словении 16 февраля.

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