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Андронов: поражение от словаков еще больше сплотит российских хоккеистов

Спорт
14 февраля, 18:13 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 14, февраля. /ТАСС

Российские хоккеисты проиграли команде Словакии со счетом 2:3, ведя по ходу матча со счетом 2:0

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Сергей Андронов

Сергей Андронов

© AP Photo/Julio Cortez

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Поражение от сборной Словакии в стартовом матче олимпийского турнира еще больше сплотит российских хоккеистов. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал форвард Сергей Андронов.

Российские хоккеисты проиграли команде Словакии со счетом 2:3, ведя по ходу матча со счетом 2:0.

"Уверен, что это поражение еще больше сплотит нас, и мы будем играть еще лучше", - сказал Андронов.

"Забросив две быстрые шайбы, может быть, немного расслабились. Пропустили две шайбы в концовке первого периода и начали перестраховываться. Потеряли ниточку", - посетовал хоккеист.

"Столько моментов создали и не использовали их. Что-то не получилось и в большинстве, будем разбираться", - сказал он в заключение.

В следующем матче турнира российские хоккеисты сыграют со словенцами. Словаки встретятся с американцами. Обе игры пройдут 16 февраля.

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