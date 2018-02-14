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Эксперт: хоккеисты РФ не справились с психологическим давлением в первом матче ОИ

Спорт
14 февраля, 18:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, февраля. /ТАСС

В стартовом матче на Олимпиаде в Пхёнчхане российские хоккеисты уступили словакам со счетом 2:3

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Стартовый матч на Олимпиаде со сборной Словакии тяжело дался российским хоккеистам в психологическом плане. Такое мнение ТАСС выразил чемпион России и обладатель Кубка европейских чемпионов, ныне главный тренер екатеринбургского "Автомобилиста" Владимир Крикунов, который возглавлял сборную России на Олимпийских играх 2006 года в Турине.

В стартовом матче на Олимпиаде в Пхёнчхане российские хоккеисты уступили словакам со счетом 2:3.

"Словаки грамотно оборонялись, без суеты, а российские хоккеисты начали спешить. Им в психологическом плане было легче - терять нечего. Поэтому они играли спокойно, а наши игроки, я думаю, перенервничали", - считает Крикунов.

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Российские хоккеисты проиграли словакам в первом матче на Олимпиаде в Пхёнчхане

Эксперт отметил, что россиян подвела самоуспокоенность и игра в обороне. "Ребята успокоились после того, как быстро повели в счете 2:0 и несобранно сыграли в обороне. Словаки удачно забросили первую шайбу, а когда они сравняли, то наши начали торопиться", - сказал Крикунов.

Перед Олимпиадой российские хоккеисты провели три выставочных матча: со сборной Белоруссии и московским "Спартаком" в столице России и в Южной Корее с местными хоккеистами за три дня до старта турнира. "Возможно, ребята не совсем отошли от нагрузок. Последний выставочный матч был с корейцами - это, наверное, не тот соперник, с которым нужно было играть, можно было выбрать команду посильнее", - считает эксперт.

Российским хоккеистам следует забыть игру со словаками

В первом матче Олимпиады 2006 года в Турине сборная России под руководством Крикунова также начала турнир с поражения от словаков (3:5). "Я тоже проиграл стартовый матч словакам, но в результате мы выбили потом канадцев и вышли в полуфинал, так что никакой паники быть не должно. Я тогда ребятам сказал, что надо забыть эту игру и дальше работать как надо, и потом у нас все пошло нормально до полуфинала, - вспоминает Крикунов. - Я уверен, что российская команда одержит победы в двух оставшихся матчах группового этапа", - подытожил он.

В составе сборной Словакии на Олимпиаде выступает игрок "Автомобилиста" Михал Чайковски. "Я смотрел за Чайковски. Одно удаление получил достаточно сомнительное, а в целом больше я ничего не заметил, играл без грубых ошибок. Конечно, буду продолжать следить за его игрой на Олимпиаде и в следующих матчах", - признался Крикунов.

В двух оставшихся матчах группового турнира российские хоккеисты сыграют с командами Словении (16 февраля) и США (17 февраля). Финал мужского олимпийского хоккейного турнира состоится в последний день Игр 25 февраля.

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