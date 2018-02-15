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Роналду стал первым футболистом, забившим 100 голов за один клуб в Лиге чемпионов

Спорт
15 февраля, 0:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, февраля. /ТАСС

Для этого ему понадобилось провести за "Реал" 95 матчей

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© EPA-EFE/ZIPI

ТАСС, 15 февраля. Португальский футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, который забил 100 голов за один клуб в Лиге чемпионов.

У ближайшего преследователя Роналду, форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси, 97 голов.

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и французским "Пари Сен-Жермен" 33-летний "Роналду" отметился дублем.

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Для установления данного достижения португальцу понадобилось 95 матчей. Роналду перешел в "Реал" из английского "Манчестер Юнайтед" летом 2009 года. В общей сложности на его счету 117 голов в Лиге чемпионов, он является лучшим бомбардиром в истории турнира. 

Также Роналду стал первым футболистом, забившим не менее 10 голов в Лиге чемпионов в семи сезонах подряд. В сезоне-2011/12 он отличился 10 раз, в сезоне-2012/13 - 11, в сезоне-2013/14 - 17, в сезоне-2014/15 - 10, в сезоне-2015/16 - 17, в сезоне-2016/17 - 12. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов на счету португальца стало 11 голов.

Роналду является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, пятикратным обладателем "Золотого мяча", а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Испании и Англии, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.

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