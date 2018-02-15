Российские фигуристы поборются за победу в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Девять комплектов медалей будет разыграно в четверг на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Определятся олимпийские чемпионы в биатлоне, фигурном катании, сноуборде, горнолыжном спорте, лыжных гонках, скоростном беге на коньках и санном спорте, заключительный матч группового турнира проведут российские хоккеистки.

В соревнованиях по фигурному катанию в 04:30 мск произвольную программу исполнят спортивные пары. Накануне серебряные призеры в командном турнире Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали второй результат в короткой программе, уступив лишь китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цуну. Вправе рассчитывать на медали и канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд, которые стали олимпийскими чемпионами Пхёнчхана в команде, а также победители финала Гран-при нынешнего сезона Алена Савченко и Бруно Массо из Германии.

Восьмой результат в короткой программе показали россияне Наталья Забияко и Александр Энберт, 10-й - Кристина Астахова и Алексей Рогонов. В произвольной программе выступят 16 спортивных пар, последними на лед выйдут Тарасова и Морозов.

Российские хоккеистки в 10:40 мск проведут заключительный матч турнира в группе А - против соперниц из Финляндии. Обеим командам в субботу предстоит четвертьфинальная встреча, и предстоящая игра определит соперников россиянок и финок. Победитель в 1/4 финала сыграет с командой Швеции, проигравшему предстоит встретиться со сборной Швейцарии.

Россиянки в двух стартовых матчах против главных фаворитов турнира из Канады и США потерпели поражения с одинаковым счетом 0:5, тогда как финская команда уступила североамериканкам соответственно 1:4 и 1:3.

В четверг также пройдут первые матчи в группах А и С мужского турнира. В 06:10 мск в группе С сыграют команды Финляндии и Германии, в 10:40 мск встретятся сборные Норвегии и Швеции. В 15:10 мск состоятся две встречи в группе А - между командами Чехии и Южной Кореи, а также Швейцарии и Канады.

Вторая попытка команды Моисеевой

Второй матч на турнире проведут российские керлингистки команды скипа Виктории Моисеевой, которые в 03:05 мск сыграют против соперниц из Китая во главе с Ван Бинъюй. Китаянки накануне в стартовом туре разгромили сборную Швейцарии со счетом 7:2, тогда как команда Моисеевой уступила британкам - 3:10. На прошлогоднем чемпионате мира в Пекине сборная Китая во главе с Ван Бинъюй заняла лишь 11-е место.

10 женских команд проводят однокруговой турнир, в четверг состоятся сразу две сессии, однако третью сессию российские керлингистки пропускают. Во второй сессии также сыграют сборные Канады и Южной Кореи, Дании и Японии, Великобритании и США, в третьей в 14:05 мск - Китая и Великобритании, Канады и Швеции, США и Швейцарии, Южной Кореи и Японии.

В 08:05 мск также будет сыграна третья сессия мужского турнира, где состоятся матчи сборных США и Италии, Норвегии и Канады, Великобритании и Японии, Дании и Швейцарии. Российские керлингисты отобраться на Олимпиаду не сумели.

В ожидании новых лыжных чудес

В 09:30 мск будет дан старт 10-километровой лыжной гонке свободным стилем у женщин, где среди 90 участниц выступят россиянки Алиса Жамбалова, Анна Нечаевская и Анастасия Седова. Жамбалова в Пхёнчхане стала 21-й в скиатлоне и 44-й в спринте, Седова в скиатлоне показала 12-й результат, Нечаевская дебютирует на Играх. Нечаевская в нынешнем сезоне занимала в 10-километровой гонке 20-е место, лучший результат бронзового призера юниорского чемпионата мира Седовой в этом виде - девятое место на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.

Главные фавориты предстоящей гонки - олимпийская чемпионка Пхёнчхана в скиатлоне и чемпионка Игр в Ванкувере на дистанции 10 км свободным стилем шведка Шарлотт Калла, а также норвежки Ингвильд Флугстад Эстберг, бронзовый призер Игр 2010 года в этом виде Марит Бьорген и Хейди Венг. Четыре года назад в Сочи 10-километровую дистанцию спортсменки бежали классическим стилем, победила тогда Бьорген.

В четверг состоятся две индивидуальные гонки в биатлоне, причем женская была перенесена со среды из-за сильного ветра. В итоге женщины стартуют в 11:15 мск, старт мужской индивидуальной гонке будет дан в 14:20 мск. В женской гонке выступят российские биатлонистки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Главными претендентами на титул остаются чемпионка мира в этом виде Лаура Дальмайер из Германии, которая в Пхёнчхане уже выиграла спринт и гонку преследования, а также Дарья Домрачева из Белоруссии, победившая в индивидуальной гонке четыре года назад на Олимпиаде в Сочи.

Старт в мужской гонке возьмут Антон Бабиков и Матвей Елисеев. В нынешнем кубковом сезоне в индивидуальных гонках побеждали только лидеры в общем зачете Мартен Фуркад из Франции и норвежец Йоханнес Бё. Победитель гонки преследования в Пхёнчхане Фуркад является олимпийским чемпионом Сочи в индивидуальной гонке, тогда как на чемпионате мира в прошлом году сенсационно победил американец Лоуэлл Бэйли.

Последний шанс саночников

В 15:30 мск стартует заключительный вид программы в санном спорте - командная эстафета, где выступят российские одиночники Екатерина Батурина и Роман Репилов, а также Александр Денисьев и Владислав Антонов на двухместных санях. В трех личных видах российские саночники остались без медалей и в эстафете стартуют под седьмым номером при 13 участниках.

Главный фаворит в этой дисциплине - команда Германии, где выступят олимпийские чемпионы Пхёнчхана - Наталья Гайзенбергер в женских санях и Тобиас Вендль и Тобиас Арльт в двухместных, а также бронзовый призер в одноместных санях Йоханнес Людвиг. Гайзенбергер, Вендль и Арльт были в составе золотой команды на Олимпиаде в Сочи, тогда как из серебряной российской сборной остались лишь Денисьев и Антонов.

В четверг начнутся олимпийские соревнования в скелетоне - на старт выйдут мужчины. На 15 февраля запланированы первые две попытки в этом виде - в 04:00 и 05:30 мск. В числе 30 участников российские скелетонисты Владислав Марченков и Никита Трегубов, который дважды в нынешнем сезоне занимал призовые места на этапах Кубка мира, а в общем зачете занял пятое место.

Главным фаворитом соревнований в скелетоне является хозяин олимпийской трассы Юн Сун Бин из Южной Кореи, который победил на пяти кубковых этапах сезона. Конкуренцию ему могут составить, помимо Трегубова, немец Аксель Юнг и латвийцы Мартинс и Томас Дукурсы. Олимпийский чемпион Сочи российский скелетонист Александр Третьяков не был приглашен Международным олимпийским комитетом для участия в Играх в Пхёнчхане.

Третья и четвертая попытки в мужском скелетоне пройдут 16 февраля.

Еще один старт Крамера

В горнолыжном спорте будут разыграны медали в женском гигантском слаломе и скоростном спуске у мужчин. Соревнования слаломисток были перенесены из-за непогоды с понедельника. Среди 81 участницы - 19-летняя россиянка Анастасия Силантьева. Лидеры сезона в этом виде - бронзовый призер Игр в Сочи в гигантском слаломе немка Виктория Ребенсбург, француженка Тесса Ворлей и американка Микаэла Шиффрин.

Первая попытка в гигантском слаломе у женщин запланирована на 04:00 мск, вторая состоится в 07:45 мск.

Если слаломисты соревнуются в горнолыжном центре Ёнпхён в горном кластере, то соревнования по скоростному спуску пройдут на трассе Чунбон. В 05:30 мск здесь стартуют мужчины, среди 57 участников российских горнолыжников нет. В кубковом сезоне в скоростном спуске лидируют Беат Фойц из Швейцарии и норвежец Аксель Лунд Свиндаль, который в этом виде стал серебряным призером Олимпиады 2010 года. Могут вмешаться в спор фаворитов также немец Томас Дрессен и итальянец Доминик Парис, а также олимпийский чемпион Сочи в скоростном спуске швейцарец Маттиас Майер.

Фойц в Пхёнчхане не выступал в комбинации, а лучший результат в скоростном спуске в этом виде программы показал Дрессен.

Соревнования по конькобежному спорту продолжат мужчины на дистанции 10000 м. На старт выйдут 12 спортсменов, главный фаворит - Свен Крамер из Нидерландов, который на этой дистанции является пятикратным чемпионом мира, но ни разу не выигрывал ее на Олимпиадах. Четыре года назад в Сочи Крамер стал вторым, уступив соотечественнику Йориту Бергсме, который в единственной гонке на 10000 м кубкового сезона остался лишь четвертым.

Крамер в Пхёнчхане уже выиграл 5000-метровую дистанцию, завоевав четвертое олимпийское золото.

Олюнин и борд-кросс

В 05:00 мск стартуют соревнования по сноуборд-кроссу у мужчин, где главный финал запланирован на 08:45 мск. Сначала участники стартуют для распределения посева, соревнования же начнутся с 1/8 финала. В этом виде выступят россияне Даниил Дильман и Николай Олюнин - серебряный призер Олимпиады в Сочи.

Лидерами сезона в борд-кроссе являются француз Пьер Вольтье и австралиец Алекс Пуллин, а также Алессандро Хэммерле из Австрии. Лучшим результатом Олюнина остается пятое место на этапе в немецком Фельдберге в начале февраля, тогда как Дильман выше 19-го места не поднимался.

В 14:00 мск пройдет первая квалификация в женской акробатике, где выступят российские фристайлистки Любовь Никитина, Александра Орлова, Кристина Спиридонова и Алина Гриднева. На старт выйдут 25 участниц, по итогам первой квалификации шесть лучших спортсменок выходят в финал. Остальные фристайлистки разыграют еще шесть путевок в финал во второй квалификации, которая пройдет в 14:45 мск.

Финальные соревнования в этом виде пройдут в пятницу.