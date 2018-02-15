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Два гола Роналду помогли "Реалу" победить ПСЖ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Спорт
15 февраля, 0:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, февраля. /ТАСС

В другом матче "Ливерпуль" разгромил "Порту - 5:0

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

ТАСС, 15 февраля. Испанский футбольный клуб "Реал" победил французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:1 в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В составе победителей голы забили Криштиану Роналду (45-я - с пенальти и 83-я минуты) и Марсело (86). У гостей отличился Адриан Рабьо (33). 33-летний Роналду стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить 100 голов за один клуб. Всего после данной встречи в его активе 101 забитый мяч в 95 встречах за "Реал" в турнире.

Ответная встреча между командами пройдет 6 марта в Париже.

В параллельном матче английский "Ливерпуль" в гостях разгромил португальский "Порту" - 5:0. Забитыми мячами отметились Садио Мане (25, 53, 85), Мохаммед Салах (29) и Роберто Фирмино (70). Команды сыграют ответный матч 1/8 финала 6 марта в Ливерпуле.

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