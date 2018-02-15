Из-за сильного ветра на ОИ-2018 пострадало 16 человек

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Шестнадцать человек пострадало в результате сильного ветра на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом на пресс-конференции заявил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

Из-за ветра на Играх, в частности, в четверг не работал Олимпийский парк. Некоторые соревнования были перенесены на другие даты.

"Вчера мы посмотрели на общий итог. Несколько человек пострадало, 16 человек обратились за врачебной помощью: 13 наших сотрудников и трое зрителей. Речь идет о небольших ушибах, царапинах, синяках. Их всех уже отпустили по домам", - сказал Сон Пэк Ю.

По словам представителя оргкомитета, ветер поднялся в 10:00 по местному времени. "В два часа дня мы решили принять меры, проверили стенды, палатки. Всего у нас было 60 слегка поврежденных палаток, 120 металлических заграждений было завалено. Ветер срывал вывески", - добавил он.