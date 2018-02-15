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Из-за сильного ветра на ОИ-2018 пострадало 16 человек

Спорт
15 февраля, 5:55 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 15, февраля. /ТАСС

Некоторые соревнования были перенесены на другие даты

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Шестнадцать человек пострадало в результате сильного ветра на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом на пресс-конференции заявил представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

Вход в Олимпийский парк Каннына закрыт до конца дня из-за сильного ветра

Из-за ветра на Играх, в частности, в четверг не работал Олимпийский парк. Некоторые соревнования были перенесены на другие даты.

"Вчера мы посмотрели на общий итог. Несколько человек пострадало, 16 человек обратились за врачебной помощью: 13 наших сотрудников и трое зрителей. Речь идет о небольших ушибах, царапинах, синяках. Их всех уже отпустили по домам", - сказал Сон Пэк Ю.

По словам представителя оргкомитета, ветер поднялся в 10:00 по местному времени. "В два часа дня мы решили принять меры, проверили стенды, палатки. Всего у нас было 60 слегка поврежденных палаток, 120 металлических заграждений было завалено. Ветер срывал вывески", - добавил он.

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