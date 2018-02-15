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Российские керлингистки одержали первую победу на Олимпиаде

Спорт
15 февраля, 6:00 дата обновления: 15 февраля, 6:19 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 15, февраля. /ТАСС

В матче второго тура россиянки победили команду Китая со счетом 7:6 в экстра-энде

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Олимпийские спортсмены из России Галина Арсенькина (слева), Ульяна Васильева и Юлия Гузеева (справа)

Олимпийские спортсмены из России Галина Арсенькина (слева), Ульяна Васильева и Юлия Гузеева (справа)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Женская команда олимпийских атлетов из России по керлингу победила сборную Китая во втором матче предварительного раунда на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

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Встреча завершилась со счетом 7:6 в экстра-энде. За команду олимпийских атлетов из России выступают Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Юлия Портунова. В первом матче предварительного раунда в среду российские керлингистки уступили британкам со счетом 3:10. В следующей встрече команда Моисеевой в пятницу сыграет со сборной Швеции.

В других матчах канадки уступили представительницам Южной Кореи (6:8), сборная Японии победила датчанок (8:5), американки одержали верх в матче с британками (7:4). В турнирной таблице после двух встреч лидируют японки (2 победы), по одной победе у сборных Южной Кореи, Швеции, Великобритании, Китая, США и команды олимпийских атлетов из России.

В женском турнире по керлингу участвуют 10 команд. По итогам однокругового группового турнира (14-21 февраля) четыре лучшие команды выйдут в полуфинал, матчи которого состоятся 23 февраля. Встреча за третье место запланирована на 24 февраля, финал - 25 февраля.

 

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