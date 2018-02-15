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Горнолыжница Силантьева стала 32-й в первом заезде в гигантском слаломе на ОИ

Спорт
15 февраля, 6:08 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 15, февраля. /ТАСС

Лидирует после первого заезда итальянка Мануэла Мёльгг, второе место занимает американка Микаэла Шиффрин, третье - норвежка Рагнхильд Мовинкель

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Российская горнолыжница Анастасия Силантьева заняла 32-е место в первом заезде в дисциплине гигантский слалом на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Спортсменка показала результат 1 минута 15,67 секунды.

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Лидирует после первого заезда итальянка Мануэла Мёльгг (1.10,62), второе место занимает американка Микаэла Шиффрин (1.10,82), третье - норвежка Рагнхильд Мовинкель (1.11,17). Одна из 10 представителей КНДР в индивидуальных видах текущей Олимпиады горнолыжница Ким Ри Хян стала 67-й (1.40,22).

По различным причинам не смогли финишировать в заезде 11 горнолыжниц, среди которых швейцарка Лара Гут, американка Патрисия Мэнган и хорватка Леона Попович. Кроме того, хорватка Лана Збасник и румынка Аня Моника Кайлл не вышли на старт.

Изначально женские соревнования в гигантском слаломе должны были пройти 12 февраля, однако из-за сильного ветра были перенесены.

Второй заезд в данной дисциплине у женщин состоится позже в четверг, начало - 07:45 мск.

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