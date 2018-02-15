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МОК: беседа Баха с российскими спортсменами на ОИ получилась откровенной

Спорт
15 февраля, 6:29 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 15, февраля. /ТАСС

Бобслеист Максим Андрианов отметил, что Бах пока не наблюдал нарушений правил поведения российскими атлетами на Играх в Пхёнчхане

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Разговор президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с российскими спортсменами, который прошел в среду в горной Олимпийской деревне, получился откровенным. Об этом на пресс-конференции рассказал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

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Бах на встрече с российскими спортсменами объяснил причины недопуска россиян на ОИ

На встрече с главой МОК присутствовали российские спортсмены, которые в этот день были свободны от тренировок и соревнований. Бобслеист Максим Андрианов отметил, что Бах пока не наблюдал нарушений правил поведения российскими атлетами на Играх в Пхёнчхане.

"Это уже вторая встреча Томаса Баха с россиянами, до начала Игр прошла встреча на уровне шефов делегаций. Разговор получился откровенным, без обиняков. Было отмечено, что за соблюдением правил следит специальная группа, и если возникают проблемные вопросы, нарекания, которые касаются членов команды, то информация доходит до исполкома МОК", - сказал Адамс.

"Должен отметить, что решение о восстановлении ОКР будет приниматься путем голосования исполкома, его не будет принимать президент единолично", - отметил он.

Вместе с тем Адамс не смог дать оценку комментариям российских спортсменов, которые ранее рассказали, что на встрече Бах пояснил, по какой причине на Олимпиаду не был допущен ряд ведущих спортсменов страны. "Меня не было на встрече, поэтому я не могу вам сказать, что конкретно было сказано", - сказал он.

Российские спортсмены в связи с дисквалификацией национального олимпийского комитета выступают на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов их России. Есть вероятность, что в последний день Игр в Пхёнчхане МОК восстановит ОКР, что позволит российским спортсменам пройти на церемонии закрытия Игр под национальным флагом.

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