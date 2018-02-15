МОК поздравил Елену Исинбаеву с рождением ребенка

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) поздравил двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву с рождением сына. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе МОК.

"МОК сердечно поздравляет Елену Исинбаеву с рождением сына. Елена принимала участие в работе МОК и продолжит это делать в ближайшем будущем", - сказал собеседник агентства.

Исинбаева 13 февраля в Монако родила мальчика. Ребенок стал вторым в семье спортсменки и метателя копья Никиты Петинова. В 2014 году у них родилась девочка, которую назвали Евой.

Исинбаева завершила карьеру в августе 2016 года. Заявление об уходе из спорта она сделала на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, куда не была допущена по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

В настоящий момент 35-летняя Исинбаева является членом МОК и входит в состав комиссии спортсменов организации.