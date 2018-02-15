Ваш регион:
Российский инвестиционный форум - 2018
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.02:
$ 57.59
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МОК поздравил Елену Исинбаеву с рождением ребенка

Спорт
15 февраля, 6:32 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 15, февраля. /ТАСС

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом является членом МОК и входит в состав комиссии спортсменов организации

Поделиться
Материал из 1 страницы
Елена Исинбаева

Елена Исинбаева

© Стоян Васев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 15 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) поздравил двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву с рождением сына. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе МОК.

Смотрите также

Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева родила второго ребенка

Исинбаева: приглашенные на ОИ спортсмены РФ будут бороться за себя и за того парня

"МОК сердечно поздравляет Елену Исинбаеву с рождением сына. Елена принимала участие в работе МОК и продолжит это делать в ближайшем будущем", - сказал собеседник агентства.

Исинбаева 13 февраля в Монако родила мальчика. Ребенок стал вторым в семье спортсменки и метателя копья Никиты Петинова. В 2014 году у них родилась девочка, которую назвали Евой.

Исинбаева завершила карьеру в августе 2016 года. Заявление об уходе из спорта она сделала на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, куда не была допущена по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

В настоящий момент 35-летняя Исинбаева является членом МОК и входит в состав комиссии спортсменов организации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Верховный суд рассмотрит иск Собчак об отмене регистрации Путина 16 февраля
2
МОК: беседа Баха с российскими спортсменами на ОИ получилась откровенной
3
Бах на встрече с российскими спортсменами объяснил причины недопуска россиян на ОИ
4
Как новый порядок погашения кредитов поможет уменьшить платежи
5
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
6
НАТО призывает РФ к транспарентности при размещении "Искандеров"
7
Илья Авербух оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама